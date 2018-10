Nell’ intervento all’ “Unione dei Comuni” di questa estate era stata una delle proposte principali formulate del consigliere Angelo Di Lena quella del rilancio economico del distretto urbano del commercio della provincia jonica, una proposta a cui oggi anche il comune di Pulsano intende aderire.

“Il distretto urbano del commercio è un’unione di più imprese pubbliche e private che collaborano per perseguire un unico obiettivo comune: pubblicizzare e valorizzare il territorio nel quale si trova il distretto stesso. All’interno di un distretto urbano del commercio si possono trovare comuni, alberghi o altre forme di alloggio, tour operator, agenzie di viaggi, APT, ed altre forme di imprese o aziende che operano nel settore turistico e che decidono di entrare nel distretto. Distretti odierni sono un po in tutta Italia, a partire dal 2011 ” Distretto Sele Picentini” e fra questi c’è il distretto turistico della provincia di Taranto in Puglia. Personalmente mi fa piacere che Pulsano abbia aderito come amministrazione alla mia idea di rilancio del Distretto Jonico. Ritengo importante e urgente l’offerta turistica da articolare con l’ effettiva e concreta attivazione del Distretto Turistico posto in essere dalla Prefettura e con la partecipazione di Regione, Prefettura, Comune di Taranto, Camera di Commercio e Provincia di Taranto, che dovrebbe curare gli interessi di tutti i Comuni con le relative attività turistiche per la migliore promozione delle nostre peculiarità che spaziano da quelle culturali a quelle paesaggistiche ed architettoniche. E’ questa la strada per riportare turismo sul nostro territorio”.

Angelo Di Lena

