“Passione per i diritti di tutti: un presente che è già futuro”: questo è il claim della terza Assemblea congressuale di Federconsumatori Taranto che si terrà, alle ore 16.00 di venerdì 19 settembre, presso l’Aula consiliare del Municipio di Martina Franca.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali e da quelli dei rappresentanti delle scuole, di ADOC e Adiconsum, nonché di Francesco Riondino, presidente del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto.

Sarà poi Maria Antonietta Brigida, presidente di Federconsumatori Taranto, a relazionare sul tema di questa terza assemblea congressuale, nonché a tracciare un bilancio dell’attività recente della federazione provinciale che guida dal 2013.

Poi è previsto l’intervento di Eva Santoro, componente della Segreteria provinciale CGIL Taranto, cui seguirà il dibattito in sala; le conclusioni saranno affidate a Domenico Zambetta, segretario regionale Federconsumatori Puglia. L’Assemblea si concluderà con gli adempimenti congressuali.

Annunciando l’iniziativa Maria Antonietta Brigida ha spiegato che «la Federconsumatori è un’associazione senza scopo di lucro che, da trenta anni, ha come obiettivi prioritari l’informazione e la tutela dei consumatori ed utenti».

«La Federconsumatori è presente su tutto il territorio nazionale – ha poi detto Maria Antonietta Brigida – con una rete capillare di sportelli per fornire assistenza e consulenza a tutti i cittadini. Possono accedere agli sportelli e alle sedi dell’associazione tutti i consumatori indistintamente. Gli operatori degli sportelli svolgono soprattutto un’attività di informazione dei consumatori, dei loro diritti, delle leggi vigenti e delle azioni da intraprendere per risolvere i loro problemi».

La presidente Maria Antonietta Brigida ha concluso informando che «a Taranto lo sportello Federconsumatori è in Piazzale Dante n.31 Bestat 0997390608: qui mettiamo a disposizione l’esperienza e la preparazione dei consulenti per informare e formare i cittadini sui loro diritti. La nostra attività si basa in larga misura sulla passione e sulla determinazione di chi lavora in Federconsumatori».

17 ottobre 2018

