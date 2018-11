A Maruggio ci sarà una serata straordinaria, con “special guest” il famoso cantante e attore Graziano Galatone, per celebrare il cinquantennale del Gruppo Teatrale “La Filodrammatica Maruggese”, sodalizio artistico fondato nel lontano 1968,

La serata per i festeggiamenti del cinquantennale del Gruppo Teatrale “La Filodrammatica Maruggese” si terrà, con ingresso libero e gratuito, presso il Cine Teatro Impero di Maruggio alle ore 20.30 di giovedì 15 novembre; info e prenotazioni Valeria 3804381842 – Amadia 3408756886 e c/o il negozio di materiale elettrico di Gaetano Lombardi, in via Vittorio Emanuele n° 64 a Maruggio.

L’evento, in collaborazione con il Comune di Maruggio e con media partner Maruggio e Dintorni Story – Associazione di Promozione Culturale e Sociale, è inserito nel progetto Radices realizzato dall’ATS del Comune di Maruggio, Carosino, Fragagnano e Monteiasi, con il contributo dell’Avviso sullo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014) – ambito teatro.

Sarà una serata ricca di suggestioni ed emozioni in cui si ripercorrerà la storia de primi cinquanta anni de “La Filodrammatica Maruggese”, con i racconti e le premiazioni dei soci fondatori, nonché quelli di autorità e di protagonisti che hanno accompagnato il sodalizio artistico nella sua lunga storia.

La serata sarà allietata da brevi sketch di prosa degli attori de “La Filodrammatica Maruggese” e performance del suo gruppo giovanile che si dedica al musical. Nell’occasione, inoltre, sul palcoscenico saranno ospitati gli attori della Compagnia Teatrale Calandra di Lecce che negli ultimi anni ha conseguito importanti riconoscimenti a livello nazionale.

Nel gran finale ci sarà l’attesissima performance di Graziano Galatone, cantante e attore arrivato al successo internazionale interpretando Febo nel musical “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, per poi essere Mario Cavaradossi in “Tosca amore disperato” di Lucio Dalla e Renzo Tramaglino ne “I promessi sposi” di Michele Guardi.

Da marzo del 2016, Graziano Galatone veste nuovamente i panni di Phœbus de Châteaupers in “Notre Dame de Paris” con un grande ritorno del cast originale, mentre dallo scorso febbraio è in tour con il musical “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo” nel ruolo di Padre Capuleti.

