L’info-point turistico di Grottaglie, sito all’interno del Castello Episcopio ed arroccato sul famoso Quartiere delle Ceramiche, potenzia i suoi servizi ed osserverà fino al 9 settembre 2018 orario continuato dalle 9.00 alle 23.00. Il potenziamento degli orari si aggiunge alle attività di animazione on site, attività creative per famiglie e turisti ispirate alla tradizione ceramica locale, disponibili tutti i venerdì di agosto e settembre (fino al 9), alle ore 19.00.

All’interno dell’Info Point sarà possibile ritirare il Grottaglie City Magazine, un prodotto turistico innovativo, realizzato dalla Soc. Coop. Sistema Museo che completa la mappa turistica della città con tutte le informazioni utili ai turisti, dagli eventi alle esperienze imperdibili in città, dai servizi a loro disposizione all’elenco dei ristoratori.

Inoltre, sono terminate le operazioni per l’installazione di dispositivi hotspot Bluedoor finalizzati ad offrire servizi di qualità ai turisti, utili per far conoscere la tipicità della città e vivere un modo nuovo di fare vacanza. Il Wayto fornisce servizi di qualità ai turisti italiani ed esteri con l’obiettivo di far conoscere le particolarità e le tipicità culturali, artistiche, enogastronomiche, produttive e paesaggistiche, utilizzando tecnologie di comunicazione integrate e fortemente innovative.

Le attività ed i servizi introdotti rientrano nel progetto di qualificazione e potenziamento degli Info-Point turistici aderenti alla Rete Regionale di Puglia Promozione, di cui il Comune di Grottaglie è beneficiario, nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”. Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

L’Amministrazione Comunale di Grottaglie nell’ottica del riposizionamento competitivo dell’offerta turistica cittadina ha dato avvio ad una massiccia campagna di potenziamento della segnaletica turistica urbana che ha l’obiettivo di colmare lacune pregresse e di mettere in rete gli attrattori turistico- culturali tornati alla pubblica fruizione con la Giunta D’Alò.

Mario Bonfrate – Assessore al Turismo e marketing territoriale

