“Coerenza zero. Dire che ce lo aspettavamo appare ormai scontato dopo settimane di ‘detto non detto’ da parte di Rinaldo Melucci che alla fine ha confermato una scarsa credibilità politica. A questo punto ci chiediamo dove fossero nascosti l’appoggio, la stima, la fiducia nei confronti del sindaco di Taranto, quando ne aveva bisogno in sede di elezioni provinciali. Stiamo parlando di un sindaco che dopo solo un anno e mezzo di nulla, prima rassegna e poi ritira le dimissioni, apprestandosi a ritornare in sella a una maggioranza costituita di franchi tiratori e non di fedeli alleati. È evidente quindi che questa Amministrazione sia destinata a fallire per sua stessa mano, è solo una questione di tempo”.

Lo dichiarano i portavoce in Parlamento del Movimento 5 Stelle, Cassese, De Giorgi, Ermellino, Turco e Vianello, il Consigliere del M5S Puglia, Galante e il comunale Nevoli.

