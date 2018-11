IL PTHM (Prioratus Templi Hierosolimitani Mikaelis) è un Trust Onlus che raggruppa cavalieri e dame che si ispirano ai monaci guerrieri pur non rivendicanone alcuna eredità. Dai Templari i cavalieri del PTHM hanno mutuato i riti e soprattutto i valori. Il motto del PTHM è : “cavalieri templari uomini e donne moderni dai valori antichi”. L’organizzazione richiama l’ordine militare con un organigramma piramidale. In alto vi è il Magnum Magisterium che rappresenta l’organo di governo centrale. Il M.M: è presieduto dal Priore. Tale ruolo è oggi ricoperto dal dott. Raffele Sepe. Nel M.M. ci sono vari incarichi, dal Gran tesoriere, al Gran cancelliere, al Maniscalco, al Gran Cstode del sigillo. Il portavoce del PTHM è il Gran Araldo. Il PTHM è strutturato con gruppi locali che si identificano come COMMENDE guidate dal commendatore. In fase di costituzione la futura commenda si identifica come PRECETTORIA Condotta dal precettore. Nella provincia di Taranto ci sono due commende costituite, la commenda Nostra Signora di Costantinopoli di Taranto, condotta oggi ad interim da Gennaro Forconi, e la commenda Terra dei Messapi guidata dal commendatore Aldo Chimienti. Vi sono poi le Precettorie di Sava, San Giorgio J, Manduria, Avetrana. Alla base ci sono gli scudieri, i cavalieri e le dame. Ci sono poi i cavalieri ufficiali. A livello regionale le varie commende sono coordinate dai BALIVI. Il balivato di Puglia è condotto da Gennaro Forconi. Sono presenti poi i Gran Balivati del centro meridione e del centro settentrione. Infine i DIGNITARI ricoprono incarichi onorari.

Il PTHM è presente in tutta Italia e in Francia, Svizzera, Slovenia, Romania, Spagna, Cipro e Libano e a breve in Argentina, e Svezia.

IL CONVEGNO

Sabato 24 novembre 2018 con inizio alle ore 10:00, nella sala convegni (ex chiesetta) della Università degli studi, in città vecchia a Taranto, si terrà un convegno di studi dal tema: “Cavalieri Templari: uomini e donne moderni dai valori antichi”

Il convegno ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Taranto. E’ attesa anche la presenza del neo presidente della provinciale avv. Giovanni Gugliotti.

Il programma:

Saluto del Priore PTHM dott. Raffaele Sepe

Saluti delle Autorità

Relazioni:

Magdi Cristiano Allam: Il Corano senza veli

Avv. Alessandro Pulvirenti: La teoria dei quanti e la scienza perduta della preghiera e della profezia:

L’invocazione a San Michele Arcangelo nella Liturgia dei Cavalieri del Tempio

Avv. Francesco D’Errico: Il codice ombra del Tempio

Prof. Michele Fistetto: I Templari nel Regno di Sicilia con riferimento alla terra di Puglia

Dott. Francesco Ruggieri: Progetto comunicazione del PTHM

Alessandro Giusti Menotti: Monaci e guerrieri

Edoardo Grecò: Codice Ave

Moderatore: prof. Claudio Morbidelli

IL X GRAN CAPITOLO INTERNAZIONALE

Un Capitolo (in latino: “capitulum” diminutivo di “caput”, cioè “testa”) è parte di un libro che dava il nome alla riunione religiosa in un monastero in cui venivano letti brani di testi sacri, così come sezioni della Regola. I cavalieri templari che si ispirano alla regola di San Bernardo di Chiaravalle, indicano con il termine Capitolo l’incontro di tutti i cavalieri e dame. Durante il Capitolo dei cavalieri templari si procede alla investiture di nuovi cavalieri e dame, alla elevazione di grado, e si determinano i programmi delle attività. I Capitoli ordinari si svolgono localmente a livello di Commene e di Precettorie.

Ogni anno si svolge il Gran Capitolo Internazionale al quale prendono parte (per obbligo statutario) tutti i cavalieri e le dame.

Considerate le assenze giustificate da vari motivi, a Taranto si prevede che giungano almeno 150 cavalieri e dame con al seguito qualche familiare. Ovviamente sarà presente l’intero Magnum Magisterium con il Priore dott. Raffaele Sepe (di Roma). Nella sala capitolare si costuuisce il quadrato dei cavalieri che indossano il rituale mantello con le insegne che indicano il grado. Va sottolineato che nel PTHM uomini e donne hanno piena parità; ci sono donne a capo di Balivati e Commende e donne nel Magnum Magisterium.

Durante il rito solenne è previsto l’intervento musicale de I Taranti Cantores e l’Operum Orchestra d’ Archi diretti dal Maestro Mariano Panico

PRESENTAZIONE CONCERTO PER DUE PIANOFORTI CON RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE

In Collaborazione con il comune di Leporano e I LIONS FALANTO di Taranto

Acquisto di un defibrillitarore che sarà donato al Comune di Leporano.

I cavalieri Templari del PTHM si occupano prevalentemente di cultura e solidarietà.

In questo ambito si colloca l’iniziativa, promossa dal Maestro Cosimo Damiano Lanza, anch’egli cavaliere PTHM (Gran Custode del Sigillo), della organizzazione di un concerto PER DUE PIANOFORTI, in collaborazione con il Comune di Leporano e I Lions Falanto di Taranto.

Il concerto si terrà Venerdì 14 dicembre 2018 nel castello Muscettola di Leporano dale ore 19:30

INGRESSO GRATUITO

Abbinata al concerto una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore che sarà donato ad una scuola.

– Pianisti:

Agnese URSO-Gaetano FRASCELLA

– Musiche di:

Bach-Mozart-Rossini

– Organizzazione:

Accademia Musicale Mediterranea

PTHM

Lions Falanto Taranto

Beneficiario:

Comune di Leporano.

Patrocinio:

Comune di Leporano

I pianoforti sono stati forniti dalla ditta: LAZZARI PIANOFORTI di Sogliano Cavour (LE)

Presentatrice: Rosa Colucci direttice di Extra Magazine e Avvocati

Comitato d’onore

VALTER MONTELEONE

Presidente Accademia Musicale Mediterranea

M° COSIMO DAMIANO LANZA

