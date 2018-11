Il tempo inclemente non ha scoraggiato i tanti appassionati che domenica scorsa hanno partecipato a “A spasso per Fragagnano”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Fragagnano, in collaborazione con il Comune di Fragagnano e il Gal Terre del Primitivo.

Giunta alla terza edizione, “A spasso per Fragagnano” si pone l’obiettivo di rafforzare la conoscenza e la promozione del patrimonio storico e culturale, materiale e immateriale, attraverso la costruzione di un itinerario che integra l’enogastronomia alle bellezze del territorio.

L’evento, in particolare, è stato promosso dal progetto Radices realizzato dall’ATS dei Comuni di Carosino, Maruggio, Fragagnano e Monteiasi, con il contributo della Regione Puglia Avviso sullo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014) – ambito teatro.

Protagonisti di questa terza edizione sono stati l’Associazione Taranto Due Mari, presieduta da Sara Loglisci, e la Cooperativa Spirito Salentino, rappresentata da Anna Zingarello che è stata anche la “guida” della giornata; hanno collaborato alla riuscita dell’evento l’Azienda Agricola Elena Dimaggio e il frantoio oleario Nastasia.

“Immortalate” da Cristiano Caldarini, che ha curato il reportage della giornata, una trentina di persone hanno così visitato Fragagnano, scoprendone i luoghi, la storia le attività: sono stati prima nella Chiesa della Beata Vergine del Carmine, poi nel Palazzo Baronale e, infine, nella Chiesa Madre Maria Santissima Immacolata.

È seguita poi una degustazione di prodotti tipici locali nell’atrio del Palazzo Marchesale di Fragagnano, dove è ubicato l’info-point del Gal Terre del Primitivo. Sono state offerte ai partecipanti tantissime bontà tipiche del territorio, accompagnate dai vini offerti dall’Azienda Agricola Elena Dimaggio.

La pietanza più apprezzata è stata “fave e cicoria” che, da piatto povero dei contadini, è ormai diventata una delle pietanze che più caratterizzano la nostra regione.

Nel pomeriggio la giornata si è conclusa con la visita al frantoio oleario Nastasia, dove i partecipanti hanno potuto assaggiare il vero olio extra vergine di oliva e apprendere i segreti di questa antica arte rurale.

“A spasso per Fragagnano” si è rivelata, anche in questa terza edizione, una domenica all’insegna della condivisione e della valorizzazione dell’enorme patrimonio storico e culturale di questo affascinante comune della provincia jonica.

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati