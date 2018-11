La settima edizione della rassegna “Stili a Confronto”, organizzata dall’Istituzione Concertistica Orchestrale “Magna Grecia” in collaborazione con il Comune di Taranto, si chiude lunedì 19 novembre il concerto del fisarmonicista Francesco Palazzo e del quartetto d’archi della Magna Grecia. Appuntamento alle ore 20 a Palazzo di città, con ingresso libero. “Storia di uno strumento” è il titolo del nuovo appuntamento della rassegna cameristica che si fonda sulla scelta di organici e repertori insoliti. Francesco Palazzo, nato a Martina Franca, è docente di Fisarmonica presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Parallelamente all’attività concertistica e di insegnante, svolge quella di revisore e compositore con svariate pubblicazioni di trascrizioni, adattamenti e proprie composizioni per fisarmonica. Nel Luglio 2016 il Centro Studi Carlo D’Angiò di Scurcola Marsicana (AQ) gli ha insignito il Premio Internazionale Carlo D’Angiò per la sezione “Musica – Composizione”. Palazzo ha condotto una personale ricerca tecnica ed espressiva, basata anche su confronto con altri strumenti, che lo ha spinto a rifondare la sua tecnica esecutiva su basi nuove e a progettare e far costruire uno strumento da concerto più rispondente alle rinnovate esigenze artistiche.

Il direttore artistico della rassegna è Maurizio Lomartire. Partner istituzionali: Puglia Sounds, Fsc, UE, Regione Puglia assessorato industria turistica e culturale, Teatro Pubblico Pugliese, Piiil cultura, Mibact.

Intanto, prosegue la stagione concertistica “Eventi Musicali” dell’Orchestra ICO Magna Grecia. Prossimo concerto martedì 27 novembre con i classici del pop inglese. Un evento imperdibile con Tony Hadley, l’ex frontman degli “Spandau Ballet”, gruppo musicale leader del movimento New romantic anni ’80, accompagnato dall’Orchestra Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano.

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati