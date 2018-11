Domani, giovedì 15 novembre, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva consegnerà una targa di riconoscimento per meriti professionali al Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, il leccese Generale di Corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano, che la Provincia di Lecce ha scelto di “premiare” per la brillante carriera che lo ha portato a raggiungere i massimi vertici militari. Ma il programma dell’iniziativa avrà anche un seguito venerdì 16 novembre, presso il Liceo Scientifico “De Giorgi” di Lecce, scuola dove il generale si è diplomato, e presso l’Università del Salento.

Organizzata nell’ambito del più ampio progetto “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica”, promosso dal Servizio Ambiente della Provincia diretto da Rocco Merico e realizzato da Gianni Podo, la cerimonia di onorificenza e gli incontri saranno anche occasione di dialogo diretto con i giovani studenti della Consulta degli studenti provenienti da tutte le scuole superiori del Salento e con altri gruppi di giovani.

Ad evidenziare il significato dell’iniziativa è il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva. “Tra i filoni tematici del progetto attivato dalla Provincia per promuovere la cultura scientifica, c’è quello dell’individuazione e del riconoscimento dell’eccellenza professionale o scientifica di nostri conterranei, che hanno avuto successo in Italia e nel mondo. Al tempo stesso, questa iniziativa è anche volta a ricevere direttamente da loro proposte utili per la crescita del nostro territorio e a proporre ai nostri giovani modelli positivi di riferimento nella costruzione del loro futuro”.

Questo il programma della giornata di domani in dettaglio: alle 9.30 nell’antisala consiliare di Palazzo dei Celestini, il generale saluterà le autorità civili, militari e religiose presenti ed incontrerà i giornalisti. Alle 9.45 nella sala consiliare avrà inizio la cerimonia ufficiale di riconoscimento dei meriti professionali con l’inno nazionale intonato da un gruppo di studenti/musicisti del Liceo “De Giorgi” di Lecce.

Interverranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il prefetto di Lecce Maria Teresa Cucinotta, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Vincenzo Melilli, il dirigente del Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce Giovanna Caretto, il dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce Rocco Merico e il presidente della Consulta provinciale degli Studenti Simone Faiulo. Alla cerimonia saranno presenti i consiglieri provinciali, le massime autorità civili, militari, sociali e d’impresa del territorio, rappresentanti della Consulta Provinciale degli studenti provenienti da tutta la provincia e gruppi di studenti di due Licei leccesi, “Virgilio Redi” e “Banzi”.

Dopo i saluti delle autorità, il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa terrà un intervento su “Il contributo della Puglia nella Grande Guerra”, al quale seguirà un dialogo con gli studenti presenti, che potranno rivolgergli direttamente delle domande. Quindi, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva consegnerà all’ospite una targa di riconoscimento “per aver dato lustro alla Terra d’Otranto con il suo costante impegno nel servire il proprio Paese ricoprendo altissimi incarichi militari e per essere stato insignito di prestigiose onorificenze nazionali ed internazionali”.

Venerdì 16 novembre, poi, Luigi Francesco De Leverano sarà ospite del dirigente scolastico, del corpo docente e degli studenti del Liceo Scientifico “Cosimo

De Giorgi” di Lecce, scuola che ha frequentato fino al conseguimento del diploma.

Il programma prevede: alle ore 9.15 un passaggio dalla sede centrale del Liceo De Giorgi per rivivere i luoghi degli anni giovanili ed incontrarsi con il dirigente scolastico ed il corpo docente; seguirà alle ore 9.45 il trasferimento nell’aula Magna “Aldo Moro” di Palazzo “Codacci Pisanelli” dell’Università del Salento, dove vi saranno ad attenderlo il sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione Salvatore Giuliano, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il rettore dell’Università del Salento Vincenzo Zara, il direttore generale dell’Università del Salento Donato De Benedetto, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Anna Cammalleri, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Vincenzo Melilli e 450 studenti del Liceo “De Giorgi”. Dopo il saluto delle Autorità, preceduto dall’Inno Nazionale curato da un gruppo di studenti/musicisti, il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa dialogherà con gli studenti e parlerà del suo percorso formativo e professionale. La cerimonia si concluderà con la consegna di una targa ricordo all’ospite da parte del Dirigente scolastico del Liceo De Giorgi Giovanna Caretto.

Nell’ambito del progetto “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica”, la Provincia di Lecce ha già premiato altre eccellenze salentine: Lorenzo Ciccarese, studioso originario di Carmiano, che con la sua attività di ricerca sui cambiamenti climatici ha contribuito all’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2007 all’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”; Piero Capodieci, anche lui salentino doc, distintosi per la sue capacità imprenditoriali che lo hanno portato, tra l’altro, a presiedere il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ed il Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica); Stefano Laporta, leccese, presidente dell’ISPRA e del Consiglio SNPA – Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente; Chiara Gerardi, originaria di Campi Salentina, giovane ricercatrice del prestigioso Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” IRCCS di Milano.

Generale di Corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano

Il Generale di Corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano, nato a Lecce il 25 maggio 1958 e diplomatosi presso il Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce, si è arruolato nell’Esercito nel 1976 frequentando il 158° corso presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino (1976 – 1980).

Al termine del ciclo di studi (1980) è stato trasferito presso il Battaglione “Leonessa” di Civitavecchia ove ha svolto, nel grado di Tenente, le funzioni di Comandante di plotone, nel grado di Capitano, quelle di Comandante di compagnia e nel grado di Tenente Colonnello, quello di Comandante di battaglione.

Ha svolto incarichi di staff presso l’Ispettorato delle Trasmissioni, Ufficiale Addetto e Capo della 1° Sezione e presso lo Stato Maggiore dell’Esercito.

Nel gennaio del 1987 è stato trasferito presso l’allora Ispettorato delle Trasmissioni ove ha ricoperto dapprima l’incarico di Addetto e successivamente di Capo della Sezione Ordinamento e Regolamenti sino al settembre del 1990.

Dal luglio del 1991 sino all’agosto del 1996 è stato assegnato allo Stato Maggiore dell’Esercito in qualità di Addetto alla 1a Sezione dell’Ufficio RESTAV, ove ha conseguito anche la promozione al grado di Maggiore, e, successivamente, all’11° Reggimento trasmissioni di Civitavecchia dove ha comandato, nel grado di Tenente Colonnello, il battaglione “Leonessa”.

Dopo un anno ha fatto rientro allo Stato Maggiore dell’Esercito ove ha svolto l’incarico di Capo della 1a Sezione dell’Ufficio RESTAV e successivamente, sino all’ottobre del 2000, di Capo della la Sezione dell’Ufficio Affari Giuridici.

Nel grado di Colonnello, ha espletato l’incarico di Comandante del 235° RAV “Piceno”, Ente scolastico che per primo ha accolto le Volontarie in ferma breve.

Nel grado di Generale di Brigata, dopo aver espletato l’incarico di Vice Comandante del Contingente Italiano in Iraq, ha ricoperto l’incarico di Comandante della Brigata meccanizzata “Sassari”, in Sardegna.

Ha svolto l’incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa e Capo di Gabinetto in sede vacante, nel grado di Generale di Divisione, ha espletato l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa

Nel grado di Generale di Corpo d’Armata è stato Comandante del 2° Comando delle Forze Operative di Difesa in San Giorgio a Cremano, di Comandante delle Forze di Difesa Interregionale Sud in Napoli, di Comandante del Comando Forze Operative Sud alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, di Comandante Logistico dell’Esercito.

Dall’8 novembre 2018 ha assunto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa.

Ha svolto docenze presso l’Università degli Studi di Firenze riguardanti le donne nelle F.A.; l’Università degli Studi “Tor Vergata” riguardanti “Organizzazione e compiti delle Forze Armate” nell’ambito del Corso di Specializzazione Universitaria in “Giornalismo per inviati in aree di crisi” e la Libera Università Maria SS. Assunta riguardanti “Le missioni internazionali delle Forze Armate – inserimento del personale femminile: i primi dieci anni”.

Ha collaborato con la rivista “Specchio Economico” e pubblicato articoli sulla Rivista Militare: “Il Riallineamento è una realtà”, “… La chiamano mini naja”, “Ha dieci anni e non li dimostra”; Informazioni Difesa: “La specificità della condizione militare”, “La formula del giuramento”, “3P: Professionalità, Professionalizzazione, Professionisti” e “Specificità: vantaggio o svantaggio?”, “In nome del Comitato dei Capi”.

Ha conseguito la Laurea in Scienze strategiche, con relativo Master, presso l’Università degli Studi di Torino nonché in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Trieste.

Parla inglese e spagnolo e conosce il francese.

Il Generale di Corpo d’Armata De Leverano è stato insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, Croce di Grande Ufficiale con spade al Merito Melitense del Sovrano Ordine di Malta ,della medaglia Mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare, della medaglia d’oro ed una di bronzo al Merito della Croce Rossa Italiana, della medaglia d’oro di lungo comando, della Croce d’oro per anzianità di servizio, della Croce d’Onore Interforze dello Stato Maggiore della Difesa, della Croce commemorativa per la partecipazione alle missioni di pace (SFOR) e di quella per l’attività di soccorso internazionale (Antica Babilonia/X in Iraq).

Inoltre, è stato insignito della Medaglia di bronzo commemorativa per la partecipazione alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto dell’Irpinia e Basilicata, della Croce con spade dell’Ordine al Merito Melitense, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa nonché di quella del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio e della Croce Commemorativa per le operazioni di salvaguardia e delle libere istituzioni e di mantenimento dell’ordine pubblico (Operazione “Strade Sicure”). Nel febbraio 2017 ha ricevuto, dall’Ambasciatore francese in Italia, l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Francese.

Il Generale De Leverano è coniugato con la Signora Flavia Bottioni ed ha un figlio di nome Adriano. Riveste l’attuale grado dal 1° luglio 2015.

Lecce, 14 novembre 2018

