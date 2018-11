Si è svolto ieri un incontro tra il comitato in difesa dell’Ospedale San Marco ed il segretario nazionale di Energia per l’Italia Stefano Parisi, l’incontro promosso dal coordinatore del circolo grottagliese di Energie per l’Italia, Ciro Marseglia, ha visto la partecipazione dell’On. Di FdI Ylenja Lucaselli e del coordinatore provinciale di FdI Giandomenico Pilolli.

Durante l’incontro il presidente del comitato, Milena Erario ed il vice presidente Vitaliano Bruno, hanno illustrato le ultime penalizzazioni che hanno colpito il nosocomio grottagliese. La mancata applicazioni degli accordi che prevedevano il passaggio dello stesso da POC a PTA, solo dopo l’avvio del nuovo struttura di eccellenza tarantino l’ospedale San Cataldo, che attualmente è solo un sogno.

La situazione dell’intero territorio in cui incide il San Marco, che per anni ha svolto egregiamente il ruolo di supporto e filtro per le due strutture tarantine, SS.ma Annunziata e Ospedale Nord, è ormai al collasso, facendo precipitare l’offerta sanitaria a livelli da emergenza.

Stefano Parisi, di concerto con l’On. Lucaselli ed i referenti politici del territorio hanno assicurato al comitato piena solidarietà ed valutato una serie iniziative sia amministrative che squisitamente politiche a sostegno del San Marco.

Si è condivisa la volontà di una azione sinergica di tutte le forze politiche, sociali ed associazionistiche, perché un tema come la salute non può essere una battaglia di parte ma dell’intera comunità

Si programmato inoltre un evento sulla sanità che coinvolga i soggetti interessati e riaccenda i riflettori sul disastro sanitario che la regione puglia ha causato a Taranto.

Perché occorre che il sistema sanitario prenda in carico il paziente nella sua globalità di problemi sociosanitari. Non si può lasciare solo il cittadino a vagare, coi suoi problemi di salute, da un ospedale all’altro, in un territorio che vive una grave emergenza sanitaria.

Grottaglie, 11 novembre 2018

Ciro Marseglia

Presidente circolo Grottaglie

