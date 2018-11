Si è svolta nella sala riunioni della Provincia di Taranto, in via Anfiteatro, la conferenza stampa dell’incontro Tessuto industriale a Taranto tra accordo ILVA e Aerospazio.

L’incontro si terrà a Taranto nella sala Lacaita, al piano terra del palazzo della Provincia di Taranto dalle 18,00 del prossimo 10 novembre.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Ciro Marseglia, responsabile comunicazione di EPI Puglia, Pierdonato Costa, responsabile enti locali EPI Puglia, Luigi Fedele, Responsabile attività produttive Epi Puglia.

Le conseguenze sull’economia tarantina, il rispetto degli accordi nell’acquisto della più grande azienda siderurgica europea da parte di ArcelorMittal, l’impatto socio economico di tutto ciò, saranno al centro centro dell’incontro che PiattaformaFuturo ha organizzato. I lavori saranno introdotti da Ciro Marseglia, coordinati da Mimmo Mazza, capo redattore de La Gazzetta del Mezzogiorno di Taranto, vedranno le relazioni di Ylenia Lucaselli, Onorevole di FdI, Francesca Franzoso, consigliere regionale Puglia di FI, Luigi de Filippis, Ordine degli Ingegneri di Taranto, Antonio Castellucci, segretario provinciale TA-BR Cisl, Ciro Intermite, architetto. Le conclusioni a cura di Stefano Parisi, segretario nazionale di EPI.

Durante l’incontro con la stampa si è illustrato come PiattaformaFuturo, non vuole essere una nuova forza politica, ma è un format che si pone come obiettivo quello di riavviare un discorso, in parte interrotto, nel cdx ripartendo dai territori. Affrontando tematiche specifiche e confrontandosi con tutti i soggetti attivi, del mondo politico, sociale e sindacale.

L’intento è quello di riportare al centro del dibattito politico i contenuti ed i progetti di lungo respiro per la nostra Nazione. Uscendo dallo scontro dialettico improduttivo verso una proposizione nuova e di contenuto.

Il convegno sarà preceduto dall’incontro di Stefano Parisi, con i segretari provinciali del cdx, per una condivisione delle tematiche joniche per un proficuo lavoro condiviso.

Taranto, 8 novembre 2018

