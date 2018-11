Ancora una volta sarà Martina Franca ad ospitare l’annuale appuntamento dell’Arca Puglia, l’associazione scientifica dei cardiologi ambulatoriali. Giunto alla sua 34^ edizione, il Congresso Regionale 2018 si terrà venerdì 9 e sabato 10 novembre, in concomitanza con il 9^ Congresso Provinciale Ionico, presso il Park Hotel “San Michele”.

Una due giorni, dalle ore 8,30 alle 19,30, nella prima e dalle 8,30 alle 15, nella seconda, pensata per porre l’attenzione sulle tematiche riguardanti i percorsi assistenziali e le più recenti acquisizioni terapeutiche in tema di prevenzione cardiovascolare specie del paziente ad alto rischio. Riflettori puntati anche sul corretto inquadramento diagnostico e terapeutico delle principali patologie cardiovascolari, quali l’ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica, lo scompenso cardiaco. Saranno anche approfondite le più recenti innovazioni tecnologiche e terapeutiche in campo di emodinamica interventistica e cardiochirurgia.

Come annunciato dal presidente dell’Arca Puglia, il mottolese Angelo Aloiso (cardiologo presso l’Udd Utic – Cardiologia della Casa di Cura “Villa Verde” a Taranto), “sarà l’occasione per formarsi ed informarsi sulle patologie cardiovascolari. La cardiopatia ischemica, sia in forma acuta che cronica, lo scompenso cardiaco, l’ipertensione arteriosa e la fibrillazione atriale, infatti, sono le patologie di maggiore incidenza nella popolazione generale, specie in quella di età più avanzata e ne costituiscono la maggior causa di disabilità, oltre che di mortalità”.

Il Congresso regionale è articolato in sette sessioni interattive di lavoro, con un’ottantina di interventi, tra moderatori e relatori universitari. Coinvolti i maggiori rappresentanti della cardiologia pugliese e lucana. Tra i professori universitari, interverranno: il prof. Matteo Ciccone (direttore Scuola di Specializzazione in Cardiologia Università di Bari); il prof. Natale Brunetti (direttore Scuola di Specializzazione in Cardiologia Università di Foggia); il prof. Paolo Rizzon (già professore ordinario Scuola di Specializzazione in Cardiologia Università di Bari e presidente onorario del Congresso); il prof. Matteo Di Biase (già professore ordinario Scuola di Specializzazione in Cardiologia Università di Foggia). Presenti, tra i relatori, molti cardiologi ambulatoriali e ospedalieri. Coinvolti anche alcuni nomi di rilievo a livello nazionale: il dott. Gianbattista Zito (presidente nazionale Arca – Pompei); il prof: Perrone Filardi (ordinario di Cardiologia dell’Università Federico II – Napoli); il dott. Enrico Orsini, condirettore rivista ufficiale Arca – Pisa); il dott. Pierluigi Temporelli (dirigente medico “Salvatore Maugeri Foundation” – Veruno).

