Countdown F.C. è la nuova realtà degli sport da combattimento, nata in Puglia dall’idea di due appassionati del settore: Cosimo Perrucci e Gianpiero Sportelli.

Countdown è una promotion sportiva creata per organizzare eventi, sia a livello dilettantistico che professionistico di M.M.A (Mixed Martial Arts) e dell’antica arte marziale della Muay Thai.

Questo progetto inizia dal voler dare al Sud Italia (e non solo) eventi di visibilità per giovani atleti dilettanti e professionisti, curando sotto vari aspetti il loro profilo di fighters.

L’idea nasce nel novembre 2017, ma nell’estate 2018 prende ufficialmente forma la promotion attirando a sè partner e professionisti del settore.

Sono entrati per lo sviluppo del progetto i partner Claudio Annese, Giuseppe Nacci, Alessandra Arcardini, Claudio Annicchiarico, mentre come collaboratori si sono aggiunti brand come Massaro Integratori di Agostino Zaurito, la prestigiosa Legion Team Di Alessio Sakara (ex lottatore di U.F.C), Heracles e tutto sotto la supervisione dell’ente promozionale ASC del presidente provinciale Taranto e Brindisi Cataldo Bianchi.

Il punto di forza di Countdown è lo sviluppo di tre progetti fondamentali: Coundown F.C. sarà la formula galà dove gli atleti avranno modo di cimentarsi in gare ufficiali e riconosciute, Countdown Tourneament dove gli atleti avranno l’accesso a gare amatoriali nella formula torneo e infine Countdown Defense che invece è un progetto atto per collaborare nelle scuole nella difesa personale e per prevenire fenomeni di bullismo e violenze varie.

La prima gara Countdown Tourneament sarà a Pulsano (Ta) il 18 novembre a partire dalle ore 10, dove il promotore dell’evento Claudio Annichiarico si presenta fiducioso per la riuscita della manifestazione. Tra i protagonisti dell’evento anche la Massaro Integratori, presente al Palazzetto dello Sport “Alfarano – Mandrillo” con uno stand dal quale sarà possibile acquistare i prodotti.

Altra grande novità è aver raggiunto l’accordo con l’organizzazione di Roma Fitness 2018, dove per gli sport da combattimento Countdown è stata scelta per rappresentarla con tornei agonistici e con la presenza di Alessio Sakara che svolgerà uno stage per tutti gli appassionati del settore.

Numerose tappe sono in via di ufficializzazione, come l’accordo con leghe italiane ed estere per dare maggiore oppurtunità agli atleti per svolgere un lavoro a completo e con vari sbocchi professionali.

Cosimo Perrucci e Gianpiero Sportelli si augurano di riuscire ad affermarsi nel panorama nazionale e oltre nella promozione di questi eventi.

