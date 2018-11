Nella mattinata odierna, presso il Santuario “Santa Maria di Belvedere” strada provinciale 33, in Carovigno (BR), è stata celebrata, dal Cappellano Militare del Comando Regionale Puglia – Padre Tommaso Chirizzi – una messa in memoria del Finanziere

Scelto Fabio Perissinotto insignito della “Medaglia d’Oro al Valor Civile”.

La commemorazione, che ha avuto inizio alle ore 11:30, si è svolta alla presenza del Comandante Provinciale di Brindisi, Colonnello t.ST Pierpaolo Manno ed ha visto la partecipazione di sua Eccellenza il Prefetto Valerio Valenti, del Procuratore della Repubblica di Brindisi, Dott. Antonio De Donno e delle altre autorità locali, civili e militari.

Presenti anche tutti gli Ufficiali in forza al Comando Provinciale e una nutrita rappresentanza di militari e dei componenti delle Sezioni A.N.F.I. di Brindisi, Fasano ed Ostuni.

La funzione religiosa è stata preceduta, alle ore 11:00, dalla deposizione del cuscino sulla lapide posta nei pressi della complanare della S.S.379 Bari-Brindisi (località Santa Sabina), lo stesso luogo in cui il giovane finanziere, 15 anni fa, perse la vita.

Il Finanziere Perissinotto, nel corso di un’operazione di prevenzione e contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, fu vittima di un drammatico incidente accaduto mentre, con altri tre colleghi, rimasti gravemente feriti, partecipava all’inseguimento di un’autovettura sottrattasi al fermo di polizia, risultata rubata e condotta da un pericoloso pregiudicato.

