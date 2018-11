1 arresto e 2 denunce a piede libero sono il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Taranto e finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere. Il Nucleo Operativo Radiomobile e le Stazioni di Taranto Principale, Taranto San Cataldo, Taranto Nord, Taranto Salinella, Talsano, Leporano, nel corso di tale attività, in esecuzione di ordine di carcerazione, hanno tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto un 55enne, tarantino, condannato ad espiare anni 2, mesi 1 e giorni 22 di reclusione perché riconosciuto colpevole di rapina.

Nel medesimo contesto, con il concorso del Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto, sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina:

– un 35enne di Castellaneta (Ta), per porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere, poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico;

– un 50enne tarantino, per la violazione della normativa relativa alla fauna selvatica e al contrabbando, in quanto, durante un controllo ad un circolo ricreativo gestito dallo stesso, veniva sorpreso in possesso di 16 cardellini abusivamente detenuti e di 117 pacchi di sigarette, di varie marche, privi del sigillo del Monopolio di Stato.

Inoltre, nel corso dell’attività veniva segnalato alla Prefettura di Taranto 1 soggetto poiché trovato in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente gr. 2 di hashish e gr. 2 di eroina.

