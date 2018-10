L’assessore al welfare Simona Scarpati comunica che è in pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente l’avviso per le attività di turismo sociale accompagnato per anziani over 65.

“Anche per quest’anno – osserva l’assessore Scarpati – l’amministrazione Melucci, nell’ambito delle attività ricreativo culturali programmate dal servizio anziani, ha inteso replicare la positiva esperienza dello scorso anno, riproponendo il viaggio per i mercatini di Natale dell’Alto Adige. La programmazione di quest’anno toccherà Laives, Bolzano, Trento, Merano e Bressanone per la durata complessiva di cinque giorni dal 9 al 14 dicembre 2018. Tra le tappe sono previste visite ai mercatini di Natale ed alla mostra dei presepi di Bressanone, per giungere a Trento ove sorge il castello del Buonconsiglio. Questa proposta si inserisce nell’ambito delle attività pianificate dal piano sociale di zona, nell’ottica della massima inclusione sociale per i cittadini over 65”.

Il trattamento prevede anche l’utilizzo di una VS CARD PLUS per visitare numerosi musei dell’Alto Adige nonché per l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico.

Dal 30 ottobre al 20 novembre saranno disponibili presso la Direzione Servizi Sociali in via Veneto 83, le domande per le prenotazioni. L’adesione sulla base di una graduatoria per fascia di reddito, comporterà una quota di contribuzione in relazione al modello ISEE. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Direzione Servizi Sociali, servizio anziani, Tel. 0994581771

