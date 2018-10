Il Sistema di Protezione Civile della Regione Puglia ha diffuso un messaggio di allerta arancione, a partire dalle ore 15.00 di oggi e per le successive 27 ore, nella zona della Provincia di Taranto per rischio idrogeologico, per temporali e vento.

Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; isolate, anche carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli.

Inoltre previsti venti da burrasca a burrasca forte, dai quadranti meridionali, inizialmente dai quadranti sud-orientali tendenti a ruotare da sud-ovest, con rinforzi fino a tempesta sui settori adriatici.

Ricordiamo a tutta la cittadinanza che, durante il periodo di allerta meteo, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione. In particolare raccomandiamo di limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità, di non sostare in cantine e nei locali seminterrati, porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento, evitare il passaggio su attraversamenti ferroviari e la sosta sotto ponti o cavalcavia.

