Al via la XIV Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, l’iniziativa organizzata dal Centro Servizi Volontariato (CSV) della provincia di Taranto per promuovere il volontariato. Per il sesto anno consecutivo la Rassegna avrà luogo, venerdì 26 e sabato 27 ottobre prossimi, nel Centro storico del capoluogo jonico.

L’inaugurazione si terrà, alle ore 9.30 di venerdì 26 ottobre, nella piazza d’armi del Castello Aragonese, alla presenza dei rappresentanti del CSV Taranto e degli Enti che patrocinano la Rassegna; l’evento sarà allietato dalla performance dei piccoli alunni della Scuola “Pignatelli” di Grottaglie.

Nella mattinata si svilupperanno le attività, tutte con ingresso libero e gratuito, della Rassegna (programma su www.csvtaranto.it e sulle pagine Facebook e Instagram); saranno tre i principali siti interessati: il Castello Aragonese, per gentile concessione della Marina Militare, Piazza Municipio e la Sede dell’Università degli Studi “A. Moro” in Via Duomo, ma anche tanti altri punti attivi nel Centro storico.

Anche quest’anno la manifestazione propone numerosi e variegati laboratori e altre attività, curati dalle associazioni di volontariato e dagli altri enti del terzo settore (APS, cooperative sociali, ecc…) che, quest’anno in totale sono oltre cinquanta, hanno aderito a questa quattordicesima edizione della Rassegna.

Si tratta di iniziative che permetteranno a tutti non solo di conoscere il volontariato, quanto piuttosto di vivere un’esperienza e creare relazioni; le organizzazioni di volontariato, infatti, intendono sviluppare così un rapporto attivo e interattivo con quanti prenderanno parte alla Rassegna, in particolare con i tanti studenti che rappresentano la comunità di domani.

Le tematiche delle attività e dei laboratori attingono dall’impegno quotidiano delle organizzazioni e dei loro volontari, spaziando dall’alimentazione alla musica, dall’arte marinaresca alla sartoria sociale, dalla prevenzione alla tutela dei diritti di tutti, dalla lotta allo spreco alimentare a quella ai maltrattamenti su uomini e donne, e tanto altro ancora. Sono previste anche simulazioni e dimostrazioni di protezione civile, visite al Castello Aragonese e il laboratorio sul consumo consapevole “Tra mare e terra” di Coop Alleanza 3.0, che anche quest’anno sostiene la Rassegna e interviene accanto al volontariato per stimolare i giovani visitatori ed essere cittadini responsabili.

Per tutto il pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, nel Castello Aragonese si terrà “Go Deep – RelAzioni di comunità attraverso il gioco”, attività organizzata dal CSV Taranto e guidata da “ComuniTazione”; è un gioco di sviluppo comunitario elaborato per costruire legami tra le organizzazioni di volontariato e la comunità, da sempre uno degli obiettivi primari della Rassegna; saranno così coinvolti i singoli volontari, le loro organizzazioni e tutti coloro che vorranno partecipare. Fine ultimo è dimostrare la possibilità di un cambiamento positivo nelle RelAzioni!

Alle ore 18.45 Go Deep lascerà spazio a un momento di approfondimento sulla promozione del volontariato nelle singole comunità e, come previsto dalla recente Riforma del Terzo settore, sul ruolo svolto in questo ambito del CSV Taranto e degli Enti locali; all’incontro parteciperanno, infatti, le tre Amministrazioni comunali – Massafra, Carosino e Martina Franca – che sul tema hanno già sottoscritto un protocollo d’intesa con il CSV Taranto. Numerosi altri i Comuni, tra cui quello di Taranto, stanno procedendo alla sottoscrizione di tale protocollo per dare nuovo impulso al volontariato sui loro territori.

La giornata di venerdì 26 ottobre si concluderà, alle ore 19.30, nel Palazzo degli Specchi del Municipio dove si terrà il concerto “Songs, colonne sonore e… un pizzico di Romanticismo”, con il Trio Calliope che eseguirà musiche di Carl Reinecke, Michael Nyman e George Gershwin. L’iniziativa è promossa dall’Associazione ArmoniE, con le Associazioni Le Pleiadi, Occhio fotografico, Semplicemente Donne, Ragazzi in Gamba Taranto.

La Rassegna riapre le porte sabato 27 ottobre: alle ore 9.30, nella Sede universitaria in via Duomo, è prevista l’ormai tradizionale visita di S.E. Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto, a sugellare un rapporto storico che quest’anno vede la Arcidiocesi di Taranto patrocinare la manifestazione.

Questo momento sarà allietato dalle performance del Coro del Circolo Auser di Montemesola e del Coro degli alunni della Scuola secondaria di I grado “Galilei”.

A seguire avrà inizio un ricco programma di laboratori e attività a cura delle organizzazioni partecipanti; così come nella mattinata precedente, anche sabato 27 ottobre saranno attivi punti di interesse tematici – salute e benessere, cultura, tutela dei diritti, etc… – che ospiteranno desk informativi di numerose organizzazioni locali.

Nel pomeriggio sono in programma numerose attività: ancora laboratori gratuiti rivolti ai bambini su orto e cucina consapevole, iniziative di sensibilizzazione su temi di interesse, momenti di intrattenimento con protagonisti gli anziani, laboratori su prodotti tipici locali rivolti agli adulti ed altro ancora.

Si segnalano, in particolare, alle ore 16.30 al Salone degli Specchi la presentazione del Progetto Università di strada nell’ambito dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2018/2019 dell’Università Popolare Zeus, mentre, alle ore 17.00 nella Sala conferenze della Università in via Duomo, si terrà “I bambini non devono piangere”, un percorso meraviglioso di volontariato sulla scia tracciata dagli ‘ambulanzieri’ AFS promosso da Intercultura Taranto e dal Club per l’Unesco di Taranto; l’iniziativa avrà come protagonista il professor Piero Abbruzzese, il noto cardiochirurgo infantile tarantino che in Somalia ha fondato l’Ospedale pediatrico di Arghesia. Seguirà, sempre all’interno della Sala conferenze dell’Università, il concerto del pianista Miguel Ribeiro Teixeira.

“VOLONTARIATO IN FESTA” – suoni, sapori e…. RelAzioni di comunità!: una festa, semplice ma gioiosa, concluderà quest’anno la Rassegna, per segnare simbolicamente il passaggio che il mondo del terzo settore nel suo complesso e il sistema nazionale dei Centri Servizi al Volontariato, tra cui quello di Taranto, si apprestano a vivere per effetto della Riforma del Terzo settore. Sarà un momento, per il CSV Taranto e tutti i volontari delle associazioni coinvolte, per guardare alla strada percorsa sino ad oggi e per progettare insieme il domani!

L’appuntamento con organizzazioni di volontariato e del terzo settore, Enti e Istituzioni e cittadini, è per le ore 19.30 di sabato 27 ottobre nel chiostro della Sede universitaria in via Duomo: ci saranno i suoni festosi della “Takabum Street Band” e i sapori proposti dall’Associazione Masserie Didattiche Grande Salento e dall’Associazione produttori di capocollo di Martina Franca, nonché i vini di Produttori Vini Manduria e di Cantine Lizzano, nonché di altre cantine del territorio.

Questa edizione della Rassegna gode del patrocinio di Arcidiocesi di Taranto, Comando Marittimo SUD della Marina Militare, Presidenza della Giunta di Regione Puglia, Provincia e Comune di Taranto, come pure dell’ASL e del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici dell’Università “Aldo Moro”.

Organizzazioni di Volontariato e del Terzo settore che hanno aderito alla XIV Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà

Anteas, Federconsumatori, Tgenus, ERA Magna Grecia, OIPA, Amici del Soccorso Sandro Biagiotti, A.V.O., AVIS Provinciale Taranto, Intercultura, Armonie, A.Ge. Taranto, Salam, Amici di Manaus, U.N.I.Vo.C. ETS-ODV, U.I.C.I. ETS-APS, Centro Socio-Sanitario “Nuove Frontiere”, Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia sezione Puglia, Auser Tamburi, ETS -APS-Centroascolto Uomini Maltrattanti e Maltrattati – C.U.M.M., ISAAC-PRO, E.R.A. onlus Monteparano, A.GE. Taranto, Mister Sorriso, Hermes Academy Onlus, Arcigay Strambopoli – QueerTown Taranto, Università Popolare Zeus, Agevolando, Heart’s Music, Fattoria Amici Dante Torraco, Comunità Emmanuel, Associazione di volontariato culturale “Ritmo, Color y Sabor”, Moto Club San Martino, “Gruppo locale di Taranto per Actionaid lnternational Italia ONLUS”, Cooperativa Sociale Pam Service, Auser Filo D’argento, S.I.M.BA. Onlus, S.M.A.R.T., Salpiamo, Movimento Shalom Onlus Sez.ne Puglia, Ragazzi in Gamba Taranto, Fratres provinciale Taranto, Solirunners, CAV Coordinamento Associazioni di Volontariato di Martina Franca, La casa di Sophie, AIDO, ADVI “B. Lodeserto”, P.A. AR 27 SERMARTINA, Croce Rossa Italiana – Comitato di Taranto, Struttura provinciale Taranto del SER, Cuori Solidali, Caritas Diocesana, Club per l’Unesco di Taranto, Associazione “Marco Motolese”, Movimento Cristiano Lavoratori, APMAR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e rare, G.S. Delfino Asd Taranto Onlus, Stella Maris, Associazione di Volontariato Penitenziario Noi & Voi.

Istituti Scolastici che hanno aderito alla XIV Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà

23° Circolo Didattico “Raffaele Carrieri” – Taranto

Scuola Secondaria di I grado “C. Colombo” – Taranto

Istituto Comprensivo “F.G. Pignatelli” – Grottaglie

Don Milani Pertini di Grottaglie

IIS “Liside” – Taranto

Liceo Scientifico di Stato “G. Battaglini” – Taranto

IISS “L. Da Vinci” – Martina Franca

IISS “A. Pacinotti” – Taranto

IIS Liceo Artistico “V. Calò” – sedi di Grottaglie, Taranto, Martina Franca e Manduria

IISS “Del Prete – Falcone” – Sava

ISISS “M. Lentini – A. Einstein” – Mottola

ITES Polo Commerciale “Pitagora” – Taranto

Liceo delle Scienze “Vittorino da Feltre” – Taranto

Liceo “De Sanctis – Galilei” – Manduria

Liceo Archita – Taranto

I.I.S.S. “Mediterraneo”

