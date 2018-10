Toni Pellegrino è stato a Taranto per tenere, per due giorni nella splendida cornice del Relais Histò, uno stage formativo a favore di quindici coiffeur della provincia jonica.

Toni Pellegrino è uno degli hairstylist più famosi in Italia, noto al grande pubblico soprattutto per partecipare, da ben sei stagioni, come coiffeur al programma di Rai Due “Detto Fatto”, prima con Caterina Balivo e, da questa stagione televisiva, con la pugliese Bianca Guaccero.

All’Histò è stato un momento di alta formazione professionale in cui è stato approfondito il Metodo Taglio e Colore che, codificato da Toni Pellegrino, lo ha reso celebre in tutta Italia: il celebre coiffeur ha tenuto diverse lezioni teoriche, per poi eseguire su una modella tagli che gli stagisti hanno replicato sulle “testine”.

Questo di Taranto è stato solo uno dei momenti di un percorso che vede, da diversi anni, i titolari di alcuni dei più importanti parrucchieri per donna della nostra provincia recarsi a Roma per seguire stage condotti da Toni Pellegrino.

Tra queste Mirella Aquaro, titolare del Parrucchiere per Signora “Gli Egizi”, in via Liguria a Taranto, che infatti ha affermato «Toni Pellegrino è un autentico artista, capace di creare moda, tendenze, bellezza. Collaborare con lui, frequentare i suoi stage di formazione professionale, mi consente di essere aggiornata sui nuovi “tagli” e sui nuovi “colori”, riuscendo così a proporre alle mie clienti nuove soluzioni in grado di interpretare e trasformare in immagine il loro gusto».

«Toni Pellegrino – ha poi aggiunto Mirella Aquaro – trasmette soprattutto la sua straordinaria passione per il nostro lavoro, perché come lui dice sempre, “un parrucchiere è un creatore di felicità”, proprio quella che leggiamo negli occhi di ogni cliente quando si guarda nello specchio!»

Toni Pellegrino si è detto «soddisfatto dei livello di preparazione di questi coiffeur che mi seguono già da diversi anni; come tutti quelli del Meridione, inoltre, anche loro hanno una spiccata artigianalità, proprio nel sangue, che difficilmente riscontro altrove. Sono felice per essere di nuovo in Puglia, una regione che amo particolarmente: se dovessi mai lasciare la mia Sicilia, sicuramente verrei a vivere qui!».

Eclettico, innamorato dell’arte e del mare, Toni Pellegrino ha mosso i primi passi nel campo dell’hairstyle a 16 anni. Si è formato nelle Accademie Toni&Guy di Londra e Milano, e nel 1998 ha aperto il suo primo salone scegliendo di tornare a casa, in Sicilia. Nel 2016, festeggiando i 25 anni di carriera, ha dato vita al marchio TONIPELLEGRINO Art & Science for Hairdressing.

Direttore creativo del gruppo The Best Club by Wella dal 2010, ha all’attivo numerose partecipazioni alla London Fashion Week e alla Settimana della Moda di Milano, anche con collaborazioni nel backstage di Miu Miu, Calvin Klein, D-Gnak, Giles Deacon, Missoni, Antonio Marras, Vivienne Westwood, MSGM, Mario Dice e Capucci.

