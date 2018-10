Mercoledì 24 ottobre, alle ore 11, presso la Sala Conferenze di Palazzo Adorno, a Lecce, si terrà la conferenza stampa per presentare “Insieme in Campo, 1° Campionato Benefico degli Ordini e delle Professioni Salento” per Tria Corda Onlus.

L’iniziativa, che gode del patrocinio di Provincia di Lecce, Regione Puglia, Comune di Lecce, Uisp Comitato di Lecce e Tria Corda Onlus, è promossa dalla Squadra di calcio degli Avvocati dell’Ordine di Lecce, fondata nel 2014, che quest’anno destinerà i fondi raccolti nel corso dell’evento a Tria Corda, l’associazione impegnata nella costruzione del primo Polo Pediatrico del Salento.

Inoltre, lo scorso 5 ottobre, la Squadra ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa “Insieme in campo” con la Provincia di Lecce, della durata di 5 anni. L’obiettivo è “la promozione di un progetto aggregativo sociale, culturale, educativo e formativo che, partendo dallo sport coinvolga tutti i soggetti pubblici e privati nel diffondere la cultura del rispetto e della legalità, per uno sport più etico, solidale e responsabile”.

Alla presentazione di mercoledì interverranno il presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone, il consigliere della Provincia Massimiliano Romano, il presidente della Squadra degli Avvocati di Lecce Cristian Primiceri, il tesoriere della Squadra degli Avvocati di Lecce Alfredo Matranga, il vice presidente di Tria Corda Onlus Danila Montinari e il responsabile Delegazione di Gallipoli di Tria Corda Onlus Virgilio Provenzano.

Il torneo, che si svolgerà da novembre 2018 a marzo 2019, vedrà la partecipazione, oltre che degli avvocati, anche dei commercialisti, dei geometri, degli ingegneri, dei medici, degli infermieri, del personale di Aeronautica e Polizia.

Nel corso del Campionato verranno assegnati anche il premio alla Legalità ed il premio Fair Play. Inoltre, per tutto il periodo della manifestazione, i componenti della Squadra di Calcio degli Avvocati dell’Ordine di Lecce, insieme a psicologi forensi di fama nazionale e a giudici del Tribunale di Lecce, saranno a disposizione degli Istituti scolastici salentini, per dialogare e confrontarsi con gli alunni sui temi della legalità, così come avvenuto lo scorso anno con l’iniziativa “Respect, Rispetto dei diritti dell’adolescenza – Memorial Mario Russo”.

Lecce, 22 ottobre 2018

