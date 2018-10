“Il 62% delle scuole pugliesi ha bisogno di manutenzione, come da dossier di Legambiente sulla qualità delle strutture e dei servizi. E Pulsano non è da meno. Una situazione comune a tutta la Puglia dove molti degli edifici scolastici richiedono interventi urgenti di manutenzione. Anche Pulsano purtroppo non è una isola felice e molte scuole hanno bisogno di interventi rapidi prima dell’arrivo dell’inverno.

Nell’Istitito comprensivo Giannoni di Pulsano, per esempio, dove sono state costruite lo scorso anno tredici aule non sono stati riparati ancora i condizionatori e in più davanti all’ ingressi della scuola quando piove ci sono allagamenti , tali da impedire l’accesso alla scuola. E con l’arrivo dell’inverno questi problemi rischiano di aggravarsi. Ritengo che molti problemi siano frutto di lavori appaltati fatti con mediocrità che vanno decisamente rivisti dall’amministrazione nell’interesse della comunità.

Al di la della realizzazione delle strisce pedonali davanti alle scuole, occorre pensare a trovare soluzioni a quanto detto al più presto. In questi giorni ho preso informazioni anche per quanto riguarda i certificati di agibilità di alcune scuole e dell’ alberghiero per i quali attendo atti dalla provincia per verificarne la situazione.

Le scuole vanno messe in sicurezza nell’interesse della nostra comunità e dei nostri bambini , con la piena collaborazione dei delegati sindacali del personale scolastico , e dei rappresentanti di istituto e di classe , e non certo con il muro del silenzio come avviene molto spesso nel nostro territorio”.

Pulsano , 21.10.2018

Angelo Di Lena

