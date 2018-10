La continuità nella capacità: Maria Antonietta Brigida guiderà per i prossimi quattro anni la Federconsumatori Taranto.

È l’esito della terza Assemblea congressuale di Federconsumatori Taranto che si è tenuta ieri (venerdì 19 ottobre) presso l’Aula consiliare del Municipio di Martina Franca.

“Passione per i diritti di tutti: un presente che è già futuro”: questo è stato il claim della manifestazione, un tema sviluppato proprio da Maria Antonietta Brigida nella sua relazione, un intervento in cui ha tracciato anche un bilancio dell’attività recente della federazione provinciale che guida dal 2013.

«La crisi che sta colpendo molte aziende del territorio – ha detto Maria Antonietta Brigida – spinge sempre più esercenti e imprese a cercare di non ottemperare ai laro doveri nei confronti dei consumatori, sia in caso di resi che di risoluzioni dei contratti, spesso “dimenticando” che c’è una precisa normativa che regola tutte le fattispecie».

«Per questo in tutta Italia c’è Federconsumatori, che anche a Taranto – ha poi detto Maria Antonietta Brigida – si schiera sempre al fianco di utenti di servizi e di consumatori per assisterli e difenderli da ogni tipo di tentativo di sopruso».

«Oltre a questa azione di tutela richiestaci direttamente dai consumatori su singoli casi – ha concluso Maria Antonietta rigida – più in generale Federconsumatori è impegnata da trenta anni per informare i cittadini sui loro diritti troppo spesso calpestati».

I lavori dell’assemblea congressuale sono stati aperti dai saluti istituzionali e da quelli dei rappresentanti delle scuole, di ADOC e Adiconsum, nonché di Francesco Riondino, presidente del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto, che ha sottolineato come «da sempre la difesa di tutti i diritti dei cittadini è uno dei più importanti campi di azione del volontariato, e associazioni come Federconsumatori svolgono un ruolo importantissimo in questo settore».

È poi intervenuta Eva Santoro, componente della Segreteria provinciale CGIL Taranto, mentre le conclusioni sono state affidate a Domenico Zambetta, segretario regionale Federconsumatori Puglia, che ha confermato che «la Federconsumatori è presente su tutto il territorio nazionale con una rete capillare di sportelli per fornire assistenza e consulenza a tutti i cittadini. Possono accedere agli sportelli e alle sedi dell’associazione tutti i consumatori indistintamente. Gli operatori degli sportelli svolgono soprattutto un’attività di informazione dei consumatori, dei loro diritti, delle leggi vigenti e delle azioni da intraprendere per risolvere i loro problemi».

