“Come detto dal nostro riferimento regionale di FI Puglia, Michele Simeone, ci lascia del tutto spiazzati quanto apprendiamo circa la possibile sostituzione del sen. Luigi Vitali. Il segretario regionale di FI Puglia in questi anni di duro lavoro ha dimostrato con i fatti a differenza di tanti nostri parlamentari e senatori che erano attenti ad ottenere qualche scranno al sole. Il nostro partito è stato risollevato dalle ceneri grazie alla determinazione e caparbietà del sen. Vitali che ha avuto la capacità di motivare una classe dirigente fatta di giovani, capaci e preparati, che si sono contraddistinti. Speriamo che il presidente Berlusconi prenda direttamente la questione in mano e non dia spazio e avalli scelte per la Puglia che determineranno la fine di FI in Puglia”.

Mario Dinoi vice coordinatore regionale Enti Locali FI

