Nota della consigliera regionale Rosa Barone, presidente della Commissione regionale per lo studio e il contrasto della criminalità organizzata in Puglia in seguito agli arresti per la strage di San Marco in Lamis avvenuta il 9 agosto 2017.

“Sono particolarmente grata alle forze dell’ordine e alla magistratura per questi arresti. Oggi arriva un messaggio positivo, quello di un cambio di passo nella lotta alla criminalità: qualcuno ha collaborato dando un contributo importante alle indagini. Tutto questo grazie alla DDA e alle forze dell’ordine. Si tratta di una risposta importante dello Stato per un territorio martoriato da una criminalità feroce. La commissione regionale antimafia sarà sempre presente per ricordare ed onorare i due fratelli di San Marco in Lamis, Aurelio e Luigi Luciani, vittime innocenti dell’agguato al boss Mario Luciano Romito e a suo cognato Matteo De Palma”

