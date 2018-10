Sarà lo spettacolo “Digiunando davanti al mare” prodotto da Principio Attivo Teatro, con Giuseppe Semeraro, ad aprire domenica 21 Ottobre, la stagione teatrale “Légami” 2018/19, a cura del Teatro delle Forche. Sipario ore 20.00, Teatro Comunale “Nicola Resta” (Piazza Garibaldi).

Drammaturgia Francesco Niccolini, regia Fabrizio Saccomanno.

Info e prenotazioni: www.teatrodelleforche.com; 0998801932/3497291060. Biglietto intero 10 euro / ridotto 8 euro (under 25, over 65, gruppi di almeno 8 persone).

“La figura di Danilo Dolci – scrive Giuseppe Semeraro – sfugge a qualsiasi tentativo di classificazione: poeta, intellettuale, pedagogo.

Dopo un breve viaggio in Sicilia decide di ritornarci e di mettersi al fianco degli ultimi, dei diseredati, dei banditi come li chiamava lui stesso.

Negli anni Cinquanta organizza e promuove tantissime manifestazioni e scioperi in difesa dei diritti dei contadini, dei pescatori, dei disoccupati. Il suo attivismo gli valse due candidature a premio Nobel per la pace e il riconoscimento a livello internazionale del suo operare. Sempre in quegli anni con i contadini progetta e realizza una radio clandestina, un asilo, una diga, l’università popolare insieme a tanti progetti culturali.

Quello che più mi interessa in questa figura sono le sue qualità umane, il suo grande potere comunicativo e soprattutto la fiducia che sapeva spargere attorno a sé. Qualità che gli permisero di creare un grande movimento popolare che sfociò nel grande “Sciopero alla rovescia”; manifestazione che rivendicava il fatto che dei disoccupati per protesta andavano a lavorare rendendosi utili in lavori per la collettività.

Danilo Dolci voleva, con i disoccupati siciliani, ricordare all’Italia intera che per la Costituzione Italiana il lavoro è un diritto ma anche un dovere se questo lavoro ha un’utilità pubblica. Durante la manifestazione fu arrestato assieme ad alcuni collaboratori, ne seguì un processo che segnò un profondo spartiacque nell’Italia del dopoguerra.

Dalle vicende umane di questo gigante dimenticato abbiamo creato un pezzo teatrale che tenta non solo di raccontarne i momenti più importanti ma di evocarli con il corpo nudo del teatro”.

Lo spettacolo rientra in “P.A.S.S.I.” (Progetto, Arte, Spettacolo, Scoperta e Innovazione nella Terra delle Gravine), progetto artistico triennale 2017/19 a cura del Teatro delle Forche, in ordine all’avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche – Patto per la Puglia – FSC 2014/2020 – Area di intervento “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”.

La stagione “Légami” proseguirà nel mese di Novembre con: il concerto “La mia parte peggiore” di Daniele Di Maglie mercoledì 7 Novembre (ore 21.00) e gli spettacoli “La Prova – The repetition” di Astragali Teatro, giovedì 15 Novembre (ore 21.00), e “Overload” della compagnia Sotterraneo (nell’ambito della X edizione del Premio Teatro Scuola Cultura Palma Cito) domenica 18 Novembre (ore 20.00).

Massafra, 17 Ottobre 2018

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati