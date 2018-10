L’Associazione del Distretto urbano del Commercio di Taranto nel percorso di realizzazione del programma di Distretto ha pensato di avviare un percorso partecipato per la realizzazione degli interventi di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale e turistica riguardanti l’intero Distretto. Questo percorso partecipato si svolgerà attraverso incontri con gli operatori su diverse tematiche che si terranno a Palazzo Galeota secondo il seguente calendario

Mercoledì 17 Ottobre ore 15,30

SICUREZZA E LEGALITÀ/ INNOVAZIONE E FORMAZIONE

Parteciperanno gli Assessori Valentina Tilgher allo Sviluppo Economico Giovanni Cataldino alla Polizia Locale, Massimiliano Motolese ai Lavori Pubblici e Patrimonio

Mercoledì 24 Ottobre ore 15,30

RIQUALIFICAZIONE E DECORO URBANO/ MARKETING TERRITORIALE E TURISTICO

Parteciperanno gli Assessori Valentina Tilgher allo Sviluppo Economico, Giovanni Cataldino alla Polizia Locale, Massimiliano Motolese ai Lavori Pubblici e Patrimonio, Francesca Viggiani all’Ambiente e Salute ed il Consigliere Emanuele Di Todaro delegato al Decoro Urbano

Mercoledì 7 novembre ore 15,30

MOBILITÀ URBANA E TRASPORTO PUBBLICO/ IMPRESE IN RETE

Parteciperanno gli Assessori Valentina Tilgher allo Sviluppo Economico, Giovanni Cataldino alla Polizia Locale, Massimiliano Motolese ai Lavori Pubblici e Patrimonio, Ubaldo Occhinegro all’Urbanistica e Mobilità

Mercoledì 14 novembre ore 15,30

AGEVOLAZIONI FISCALI E ACCORDO CON I PROPRIETARI PER L’UTILIZZO DEI LOCALI SFITTI

Parteciperanno gli Assessori Valentina Tilgher allo Sviluppo Economico, Massimiliano Motolese ai Lavori Pubblici e Patrimonio, ed il Consigliere Dante Capriulo delegato Programmazione e gestione delle Entrate

Si partirà, quindi, mercoledì prossimo dove si approfondiranno due temi quello sulla Sicurezza e la Legalità e quello sull’Innovazione e Formazione.

Agli incontri, oltre ai componenti del Distretto Urbano del Commercio, parteciperanno gli Amministratori del Comune di Taranto, che si confronteranno con gli operatori economici delle aree del Distretto con i quali si individueranno le problematiche esistenti e le possibili soluzioni da adottare.

Da qui l’importanza della presenza degli operatori che si spera siano presenti a tutti gli incontri dai quali scaturirà il Programma di Distretto che verrà presentato alla Regione Puglia per individuare possibili risorse economiche atte a migliorare le aree del Distretto Urbano del Commercio.

Il Presidente

Valentina Tilgher

