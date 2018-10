Approvato all’unanimità nel consiglio comunale del 15 ottobre 2018 il regolamento disciplinante la formazione dell’albo delle Associazioni locali proposto e redatto dalla consigliera Carmen Galluzzo. A breve verranno pubblicati sul sito del Comune di Taranto il regolamento ed il relativo modulo per l’iscrizione all’albo. A darne notizia la consigliera Galluzzo, attiva all’interno del panorama associativo della Città di Taranto, vicina alle associazioni della nostra città, e componente del consiglio direttivo del CSV di Taranto da più di otto anni.

“Abbiamo nella Città di Taranto esperienze di volontariato – afferma la Galluzzo – che operano all’interno di numerosi contesti e che affrontano diverse problematiche, dal disagio sociale, alla tutela dell’ambiente, al recupero del patrimonio culturale. Quello che contraddistingue l’agire delle associazioni, in generale, è l’orientamento solidale dell’azione esercitata in aiuto di persone o collettività in condizioni di disagio culturale ambientale e soprattutto sociale.”

Il percorso per l’approvazione del regolamento è cominciato in commissione Servizi sotto la presidenza prima di Patrizia Mignolo e poi con il nuovo Presidente di commissione Servizi, Cisberto Zaccheo.

“L’amministrazione Melucci, con l’approvazione di questo importante regolamento – commenta l’assessore al welfare Simona Scarpati – dimostra grande sensibilità e interesse nei confronti del mondo dell’associazionismo e del volontariato in modo particolare che nella nostra città è particolarmente attivo ed operativo. Questa importante sinergia tra istituzione e mondo delle associazioni è di particolare importanza per la creazione di una rete locale al fine della progettualità in un campo particolarmente vasto e delicato quale il welfare. Questo percorso sarà ulteriormente rafforzato anche alla luce della piena e totale implementazione del codice del terzo settore”

“Sono convinto – ha detto il Sindaco Melucci – che l’Albo delle Associazioni sarà un ulteriore strumento che faciliterà le associazioni nell’organizzazione delle attività e delle iniziative rivolte ai cittadini, con la possibilità che le iniziative vengano realizzate negli spazi multiuso comunali.”

“Il regolamento – ha concluso la Consigliera Galluzzo – rafforzerà la costante informazione sull’attività del comune rivolta alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato ed ai cittadini in generale, nonché la possibilità di avere come partner istituzionale l’Amministrazione comunale per progetti di servizi di interesse collettivo.”

Possono iscriversi all’Albo le associazioni con sede operativa nella città di Taranto. Vengono iscritte di diritto all’Albo, qualora lo richiedano espressamente, indicando gli estremi del Decreto Regionale di iscrizione, le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale iscritte in registri regionali previsti da specifici leggi della Regione Puglia nell’ambito delle finalità del regolamento appena approvato.

