Nella seconda giornata di campionato i Giovanissimi Regionali del Taranto battono i pari età dell’Ars Et Labor Grottaglie con un perentorio 6-0: a segno nel primo tempo Orlando assieme a Scatigna e Buzzacchino; nel secondo tempo le reti portano la firma di Orlando (doppietta personale), Trisolini e Maggi. Ecco le dichiarazioni di mister Semeraro che, ai microfoni del nostro sito ufficiale, ha commentato così la seconda vittoria in altrettanti incontri: «È stata sicuramente una prova convincente non solo per il risultato ma soprattutto per la personalità espressa in campo dai ragazzi. Mi è piaciuto molto l’approccio alla gara e in effetti al quinto minuto eravamo già in vantaggio di due gol, fattore che chiaramente ha condizionato la restante parte di partita. A centrocampo abbiamo sofferto un po’ gli avversari che lasciavano pochi spazi per il fraseggio mentre davanti siamo stati più incisivi. A tal proposito vorrei esprimere tutta la mia soddisfazione per la bella prestazione dei 2006 coronata appunto con il gol di Maggi».

IL TABELLINO

Campionato Regionale Under 15 Giovanissimi 2018/19 girone F – 2^ giornata – Data e ora: 14.10.2018, 11:00 – Stadio “Comunale” di Statte

TARANTO-ARS ET LABOR GROTTAGLIE 6-0

Marcatori: 3′ pt e 8′ st Orlando, 5′ pt Scatigna, 34′ pt Buzzacchino, 20′ st Trisolini, 22′ st Maggi.

TARANTO: Calò (23′ st Fabiano), Gentile, De Mitri, Lentini, Lanza (19′ st Polignano), Sgobio, Orlando (19′ st Morelli), Scatigna (11′ st Maggi), De Pace (26′ st Trisolini), Buzzacchino (26′ st Lanzalonga), Palumbo (5′ st Troncone). All. Lorenzo Semeraro.

ARS ET LABOR GROTTAGLIE: Tieni (14′ st Friuli), Cavallo (23′ st Filomeno), Cantoro (16′ st M. Maggi), Leo, S. Maggi (1′ st Simeone), Panessa, D’Ippolito (31′ st De Felice), Trani (23′ st D. Tarantino), Danucci (28′ st Carangelo), G. Tarantino (12′ st Piccinno), Giancola (26′ st Lacasella). All. Antonio Giovine.

Arbitro: Sig. Francesco Pepe – sezione di Taranto.

Ammoniti: /

Espulsi: /

Note: recupero 0′ pt, 5′ st; circa 50 spettatori.

© 2018, Innocenzo Cristian Ricci. Tutti i diritti riservati