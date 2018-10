Si è svolta sabato 13 ottobre nella sede di Noci (BA), la riunione mensile del coordinamento regionale pugliese di Energie per l’Italia, presieduto dal responsabile Enti Locali Pierdonato Costa, che ha visto la partecipazione di tutti i Componenti oltre ai responsabili dei dipartimenti: Luigi Fedele, attività professionali, Ciro Marseglia, comunicazione e cultura.

Durante l’incontro si è ampiamente discusso delle iniziative in corso, come la proposizione alle amministrazioni comunali del “regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”.

Regolamento già proposto ed approvato dal Comune di Monza, ed all’esame di molte amministrazioni comunali.

Si è inoltre definitivamente messo a punto il programma dell’incontro che si terrà a Taranto il prossimo 10 novembre dal tema: Tessuto industriale a Taranto tra l’accordo ILVA, Aerospazio e compatibilità ambientale, che vedrà la partecipazione del segretario nazionale di Energie Per l’Italia, Stefano Parisi, a cui hanno dato la disponibilità a partecipare illustri esponenti del mondo politico, economico, sindacale ed dell’associazionismo professionale.

Piattaformafuturo, il nuovo format politico in cui il centrodestra è tornato a confrontarsi per ritrovare un linguaggio politico condiviso, che ha già visto due appuntamenti seguiti e partecipati il a Roma e il 13 ottobre a Torino, che sta sempre più trovando riscontro nei cittadini e nel mondo politico-economico.

Format che si svolgerà a Taranto, come secondo appuntamento fuori dal Lazio dove è nato, per la grande importanza che la Puglia e la provincia Ionica hanno nel contesto industriale ed innovativo nonché ambientale nel Paese.

PiattaformaFuturo che come sottolinea Stefano Parisi, Segretario Nazionale di EPI, <<Non è un nuovo soggetto politico, si tratta di un processo di riflessione e di riorganizzazione partendo da questioni di fondo. C’è la necessità in Italia di rigenerare un’area liberale e popolare che torni ad essere la guida del centrodestra>>.

Bari, 14 ottobre 2018

Ciro Marseglia

Responsabile comunicazione Puglia

