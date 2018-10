Si è finalmente concluso, grazie all’approvazione dell’atto di negoziazione da parte della Giunta Comunale di Taranto, l’iter amministrativo finalizzato alla gestione congiunta dei campi di proprietà della Marina Militare siti in via Cugini da parte della Marina stessa e del Comune di Taranto. “Grazie ad un importante rush finale ed alla forte e costante intesa con i rappresentati della Marina Militare” – ha dichiarato l’’assessore Fabiano Marti – “abbiamo concluso il lungo percorso che permetterà l’apertura dei campi già dalla prima metà della prossima settimana”.

“Ora si apre un nuovo mondo per le associazioni e le federazioni sportive tarantine” – ha aggiunto la delegata allo sport Carmen Casula – “le quali avranno una casa in più in cui far vivere e crescere le loro attività. Alla prima call pubblica hanno già risposto una decine di associazioni. Nei prossimi giorni reitereremo la richiesta di partecipazione alle società accreditate per consentire loro di usufruire di questa bellissima occasione”.

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati