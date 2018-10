Cancellare la falsa partenza di una settimana fa contro Lecce. Il Cus Jonico Basket Taranto affronta con questo spirito la seconda giornata del campionato di serie C Gold, prima trasferta della stagione. Si va a Ruvo in casa della Talos Technoswitch che ha cominciato con una vittoria in quel di Monteroni dopo una partita tirata e portata casa dopo ben due intensi supplementari.

Si è dovuto invece leccare le ferite in settimana il Cus Jonico sgambettato dalla Lupa Lecce al Palafiom. Una partita strana, giocata a sprazzi dai rossoblu che pure, tra tanti errori al tiro, erano riusciti a tenere vivo il match soprattutto nel terzo quarto tornando in parità. Poi sul più bello, nel momento decisivo del match è mancata un po’ di personalità e fatto ancor più grave si è mollata troppo presto la gara chiudendo con un -19 che non è piaciuto a coach Caricasole che proprio sull’atteggiamento mentale ha cercato di lavorare in settimana oltre che sulla condizione fisica in divenire avendo cominciato la preparazione in leggero ritardo.

Sulla strada del Cus un’altra formazione tra le più accreditate del torneo, la Talos Ruvo di coach Valerio Corvino che vede nelle sue fila la presenza dell’ex rossoblu Laquintana che già lo scorso anno ha punito severamente il Cus con la maglia di Ostuni. Ad armare la sua mano ci pensano Alberto Di Salvia e il giovane Giuseppe Ippedico; un roster impreziosito dal pivot Angelo Luzza, le ali Andrea Presentazi e Simone Mascoli. E poi gli altri nuovi arrivati Mattia Marchetti, esperta ala piccola, e di Aleksandar Jovic, pivot montenegrino classe 1988 e l’altro lungo Benas Bagdonavicius.

Appuntamento quindi sabato 13 ottobre alle ore 18 al PalaColombo di Viale Colombo a Ruvo di Puglia (BA). Arbitri del match Fabrizio Valaori Farina e Matteo Rodi di Brindisi.

