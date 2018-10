Sarà un concerto per quartetto d’archi ad aprire la rassegna cameristica “Stili a Confronto” domani, domenica 14 ottobre, alle ore 18.30 nel Salone degli specchi di Palazzo di Città.

“Alchimie cameristiche” con Alkemia Quartet è il concerto gratuito con musiche di Sollima, Lomartire, Seidenberg e Davis. Sul palco quattro talentuosi ed eclettici musicisti pugliesi che hanno deciso di unire le loro storie musicali e personali in un “alchemico” quartetto formato da Marcello De Francesco (violino), Alfonso Mastrapasqua (viola), Leo Gadaleta (violino) e Giovanni Astorino (violoncello). La fusione di esperienze musicali diverse dei componenti, dall’ambito classico al jazz, dal blues al rock, unitamente al loro immediato affiatamento, ha fatto sì che il nome Alkèmia sintetizzasse la natura e lo spirito di questo quartetto d’archi.

La settima edizione della Rassegna “Stili a Confronto” è organizzata dal Comune di Taranto in collaborazione con l’Istituzione Concertistica Orchestrale “Magna Grecia”. Il cartellone comprende tre imperdibili concerti che si terranno a Palazzo di Città, tutti con ingresso libero e gratuito.

La rassegna “Stili a Confronto” si pone un obiettivo informativo/formativo del pubblico per la relazione stimolante e curiosa di stili messi a confronto e

anticipa l’inizio della XXVII stagione concertistica dell’Orchestra ICO Magna Grecia.

“Nel corso degli anni questa piccola rassegna ha avuto il pregio di consolidare un crescente consenso di pubblico – ha dichiarato il direttore artistico della rassegna Maurizio Lomartire – e di riscuotere, cosa ancor più complicata, il plauso dei musicisti coinvolti. Le motivazioni di questo insospettabile risultato sono essenzialmente legate alla scelta di organici e repertori insoliti e alla presenza di una guida all’ascolto più informale che accademica (ma non per questo meno corretta). Insomma, benèfici integratori di vitamine musicali per effetti ad ampio spettro”.

Prossimo appuntamento mercoledì 24 ottobre con “D’altro canto” e il soprano Marianna Mappa.

Main sponsor: Ubi Banca, Shell

Partner istituzionali: Puglia Sounds, Fsc, UE, Regione Puglia assessorato industria turistica e culturale, Teatro Pubblico Pugliese, Piiil cultura, Mibact

Intanto si è aperta la campagna abbonamenti per l’avvincente stagione concertistica “Eventi Musicali” dell’Orchestra ICO Magna Grecia. Per tutti gli amanti del teatro e del divertimento il primo appuntamento sarà lunedì 29 Ottobre alle ore 21 al Teatro Orfeo di Taranto con lo spettacolo “Big Nightmare Music”.

Musica e risate con Igudesman & Joo. Milioni di spettatori di YouTube per i musicisti Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo che hanno conquistato il mondo con i loro spettacoli teatrali unici ed esilaranti.

