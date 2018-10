Sarà un instore sui generis quello di Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, che domenica 14 ottobre incontrerà i fan per il firmacopie dell’ultimo album, “Fino a qui”, prodotto da Sony Music Italy, nella tenuta Feudo Croce della famiglia Tinazzi a Carosino.

“Fino a qui” segna il ritorno in grande stile dei Tiromancino e conterrà le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama musicale italiano, oltre a 4 brani inediti dal forte impatto emotivo.

L’evento è organizzato da Libreria Mandese e Due Mari WineFest e mira a regalare ai presenti un’esperienza totalizzante in cui musica, arte ed enogastronomia di qualità la faranno da padroni.

“Non poteva esserci accoglienza migliore in Puglia per Zampaglione: in una masseria, tra le più belle del territorio, con affaccio su venti ettari di oliveto e vigneto delle tradizionali varietà del Salento – commenta Stefania Ressa, tra le organizzatrici del Due Mari WineFest insieme ad Andrea e Fabio Romandini – e siamo contenti di collaborare con Libreria Mandese perché è continua fonte di cultura e di idee.”

“Due Mari WineFest sta delineando una traccia importante per il grande lavoro di marketing e di promozione culturale del territorio – dichiara Antonio Mandese della Libreria Mandese – e per parte nostra ci sentiamo felicemente coinvolti e complementari a tutte le iniziative che mettono in campo auspicando di assistere ad una sempre maggiore partecipazione di tanti attori diversi all’unico vero e grande obiettivo che la cultura deve porsi in città: guidare la sua rinascita”.

Lo start è alle ore 11,30. In seguito al firmacopie e alle foto di rito, gli ospiti potranno degustare l’aperitivo preparato dallo chef del Due Mari WineFest, Lele Turi, in cui saranno protagonisti i vini di Cantine Tinazzi e il formaggio Don Carlo di inMasseria. Chi vorrà potrà, inoltre, visitare la cantina.

Si potrà accedere all’evento solo ritirando il ticket che dà diritto al cd di Zampaglione (in coppia è sufficiente un solo CD). Il CD sarà consegnato domenica 14 ottobre in loco.

La Libreria Mandese, per l’occasione, allestirà una postazione con i libri dell’autore, che potranno essere acquistati liberamente.

I ticket sono disponibili presso la Libreria Mandese in viale Liguria 80B. Per info è possibile chiamare lo 099.374174

