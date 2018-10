Nuovo appuntamento con le “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica”, progetto ideato e realizzato dalla Provincia di Lecce, in collaborazione con l’Università del Salento, gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Italiano di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) di Lecce e la Società Botanica Italiana (SBI – sezione Puglia).

Domani, mercoledì 10 ottobre, alle ore 9.30, un gruppo di trenta studenti del Liceo scientifico “Quinto Ennio” di Gallipoli sarà accolto dai ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce (sede di Arnesano in via Barsanti), diretto dal professore Massimo De Vittorio. Dopo la presentazione delle attività svolte dal prestigioso Center for Biomolecular Nanotechnologies (CBN), gli studenti avranno l’opportunità di visitare sei laboratori: Laboratorio Material Processing and Characterization, Laboratorio Clean Room – Device Microfabrication, Laboratorio Back End–Device Packaging and Characterization, Laboratorio Nanobioimaging, Laboratorio Nanobiointeraction/Dye Solar, Laboratorio Multifunctional Neural Interfaces. La visita si concluderà alle 12.30.

Messo a punto dal Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Lecce, diretto da Rocco Merico, il progetto delle Giornate di promozione della cultura scientifica è realizzato da Gianni Podo ed ha coinvolto in due anni di attività centinaia studenti salentini provenienti da oltre 20 Istituti superiori, che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino e “toccare con mano” gli ambienti della ricerca in ambito universitario, in cui le teorie scientifiche si mettono in pratica.

Lecce, 9 ottobre 2018

