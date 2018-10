Venerdì 5 ottobre riprendono le attività del Gagarin, lo spazio sociale di via Pasubio. Si parte, alle 18, con il dibattito “L’Italia nel Mediterraneo. La politica estera italiana da Moro a Craxi”, promosso dall’associazione Fucina ‘900: interverranno gli storici Silvio Labbate (Università di Lecce) e Federico Imparato (Università di Bari), coordinati da Rosaria Leonardi (Fondazione Gramsci Puglia).

L’iniziativa è il primo appuntamento dei “venerdì di Gagarin”: ogni settimana dibattiti, presentazioni di libri, momenti di socialità e aggregazione. Il programma di ottobre prevede: il 12, “Sulla mia pelle”: proiezione e dibattito sul caso Cucchi; il 19, dibattito “Mobilità sostenibile: quale piano per Taranto?”; il 26, cena sociale.

La domenica invece riprende il cineforum “Spazi di cinema”, curato dal critico cinematografico Davide Di Giorgio. Si parte il 7 ottobre con una retrospettiva dedicata al grande regista giapponese Akira Kurosawa, in occasione del ventennale della sua morte.

Riprendono anche le ripetizioni, i corsi e gli sportelli. Al Gagarin si potrà essere seguiti per un aiuto in varie materie delle scuole superiori, e al corso di chitarra si aggiunge quello di disegno e pittura; riprendono gli sportelli di consulenza legale, condominiale e di aiuto per situazioni di difficoltà.

