Dal 4 al 14 Ottobre 2018, al Palazzo della Cultura in San Marzano (Ta), la mostra “I Venti del Mediterraneo” del Maestro Franco Azzinari patrocinata dall’amministrazione comunale del borgo Pugliese assessorato Cultura e Spettacolo.

Artista di caratura internazionale, conosciuto nel mondo dell’arte con la definizione di Sergio Zavoli “il pittore del vento”. Nelle sue opere vive la luce e la natura mediterranea. La nostra terra vive nelle sue opere, che immortalano i colori accarezzati da un vento antico. Nel suo segno pittorico emerge l’impronta impressionista.

Hanno detto di lui:

· “…Azzinari è l’artista che riesce a carpire il linguaggio della natura, a sentire le voci nascoste che il vento libera nell’assordante silenzio delle distese di grano e di erbe selvatiche…” G. Garcia Marquez.

· “…Nelle sue tele abbondano i paesaggi in cui la luce irradiante filtra come per incanto … Dalla tela emana un non so che, odore di ginestre, di gelsomino o di grano alto, biondo, maturo, pervaso di tiepide atmosfere, mossi dal dolce vento del mediterraneo…” Federico Fellini

· “…Io mi diverto molto a guardare i tanti fili d’erba eseguiti con una perfezione addirittura maniacale. La sua pittura è sorretta da una tecnica straordinaria e da una suprema bellezza del senso del colore…” Federico Zeri

Cittadino onorario di Altomonte, dove l’amministrazione comunale gli ha dedicato gli spazi della Torre Pallotta, edificio storico costruito nell’anno 1052, oggi sede del “Museo Franco Azzinari” dove sono esposte oltre 60 Opere tra le più significative che il Maestro Azzinari ha realizzato nel corso dei suoi 50 anni di carriera. Azzinari, definito dalla critica uno dei più importanti artisti italiani e internazionali, è il capostipite della pittura del vento, così è stato definito per la prima volta da Sergio Zavoli e presentato, successivamente, in una mostra a Casoli (Ch), da Vittorio Sgarbi.

La natura di Franco Azzinari è magica e solare idealizzata a divenire inno alla bellezza e alla vita. Come sempre, è la Calabria la Musa dell’Artista. Azzinari si ispira, con amore filiale, ai luoghi che gli ricordano l’infanzia e innestano magiche atmosfere in un avvincente intreccio di memorie e sensazioni.

I paesaggi, raccontati dal “Pittore del Vento”, sono terra autentica, incantevole, ricca di cultura e umanità che hanno trovato in lui un eccezionale ambasciatore capace di diffondere nel mondo il suo vero volto. Una terra ricca di sole, mare e paesaggi che celano umori e suoni, voci e memorie e, soprattutto, storie antiche, ma sempre palpitanti che aspettano di essere ascoltate e raccontate.

Reduce da successi internazionali di Boston (Stati Uniti) con la mostra “Looking for Hemingway” (40 Opere) e la Havana (Cuba) con le mostre: “Espressioni di G. Garcia Marquez” (20 ritratti a colori) e il Rostro de la Historia (20 ritratti in bianco e nero a Fidel Castro).

Nell’esposizione che si terrà a San Marzano sarà possibile ammirare circa trenta capolavori realizzati negli ultimi 10 anni di lavoro del Maestro. Mostra in esclusiva per la Puglia.

L’inaugurazione è prevista per Giovedì 4 Ottobre ore 19:00 con la gradita presenza dell’Artista, di personaggi della Cultura e delle autorità: On.le Dott. Giuseppe Tarantino Sindaco della Città, Mino Chetta Direttore Artistico e Dott.ssa Gessje Fornaro Assessore alla Cultura. Durante l’evento sarà distribuito un catalogo autografato dal Maestro a tutti i presenti. San Marzano vi attende dal 4 al 14 Ottobre, INGRESSO LIBERO

