“Ci sono voluti tre anni, ma quando si fanno insieme le battaglie in nome della buona sanità, alla fine i risultati arrivano. E per Manduria abbiamo raggiunto un altro traguardo importantissimo: ampliare il ventaglio di prestazioni”.

Esprime soddisfazione il consigliere regionale de La Puglia con Emiliano, Giuseppe Turco, per il via libera dal prossimo 8 ottobre di una nuova agenda istituzionale all’ospedale Giannuzzi di Manduria.

Al quarto piano dell’ambulatorio centralizzato di Chirurgia Generale saranno erogate (dal lunedì al venerdì ore 8-14 e anche nei giorni del lunedì e giovedì 14.30-17.30) nuove prestazioni specialistiche: esecuzione debridement ulcere, medicazioni avanzate e bio-interattive, consulenza stomaterapica con assistenza dei pazienti stomizzati, irrigazione intestinale, medicazioni semplici e complesse, medicazioni ustioni, rimozione punti, bendaggio colla di zinco, bendaggio adesivo elastico, gestione pressione topica negativa.

“Un ringraziamento sentito – dice Turco – va al direttore della struttura complessa di chirurgia dottor Lorenzo Fracasso, che ospiterà la struttura, ai direttori sanitari Gregorio Colacicco e Irene Pandiani, al direttore generale della Asl di Taranto Stefano Rossi e e al dottor Pio Lattarulo che ha coordinato il progetto. Tutti insieme abbiamo contribuito a costruire giorno dopo giorno questo percorso che va in un’unica direzione: rendere il Giannuzzi un presidio sanitario di eccellenza e innovativo per una buona fascia del territorio tarantino”.

