“Ho accolto con estremo piacere l’invito rivoltomi dal Presidente Renzo Iorio ad entrare a far parte del Gruppo tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria: è per me un incarico che premia -prima ancora che l’impegno che cerco di profondere nella mia attività all’interno della sezione che presiedo- la convinzione che per il nostro territorio si possa e si debba fare tanto, in termini di rilancio e di ricostruzione di un brand finora appannato dalle alterne vicende che conosciamo. Sono convinta inoltre che un osservatorio privilegiato quale quello della casa madre confindustriale possa servire a sostenere e rafforzare ulteriormente la vision di futuro che Taranto e la sua provincia hanno a cuore in questa fase della loro storia. Ritengo da sempre fondamentale un dialogo stretto fra cultura e industria, perché è la stessa qualità dello sviluppo dei territori a poggiarsi su questo connubio. Solo attraverso la costruzione di un sistema imprenditoriale di qualità, che abbia imprenditori illuminati e con visioni prospettiche ampie, si potrà pensare ad un futuro di reale crescita e occupazione”.

Così Beatrice Lucarella, già Presidente della sezione Industrie Alimentari, Cultura e Turismo di Confindustria Taranto, commenta il suo nuovo ingresso nel Gruppo tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria nazionale, presieduto da Renzo Iorio. Lucarella, laureata in giurisprudenza, è da marzo 2017 componente del consiglio di Amministrazione della società Aeroporti di Puglia. “Il suo nuovo incarico – ha dichiarato il Presidente Vincenzo Cesareo – va esattamente nella direzione da noi auspicata: rafforzamento e potenziamento delle nostre vocazioni culturali e turistiche, riposizionamento del nostro brand. A Beatrice Lucarella i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

Taranto, 28 settembre 2018

