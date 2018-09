Arriva a Ginosa il movimento cooperativo prodotto dai roadshow regionali del progetto “Passi”!

Alle ore 18.00 di domani, giovedì 27 settembre, presso il Teatro Alcanicès, in Corso Vittorio Emanuele II n.44 a Ginosa, si terrà il pubblico incontro “Cooperazione: un volano per lo sviluppo sociale”; la manifestazione, curata da ConfCooperative Taranto, è aperta a tutti i cittadini, in particolare a chi vuole avviare una cooperativa ma non sa come muoversi ed a chi rivolgersi.

I lavori saranno introdotti da Giovanni Tricarico, direttore regionale di Confcooperative Puglia, e aperti dai saluti dei rappresentati della locale Amministrazione comunale: Vito Parisi, Sindaco di Ginosa, Domenico Gigante, Assessore allo sviluppo economico, e Romana Maria Lippolis, Assessore ai Servizi Sociali.

A seguire interverranno con le loro testimonianze Mariangela Carmignano, coordinatrice Cooperativa sociale Alima, e Gianfranco Cardinale, coordinatore Cooperativa sociale Graficam.

Le conclusioni saranno affidate a Carlo Martello, Presidente Confcooperative Taranto.

I roadshow sono realizzati nell’ambito del Progetto regionale unitario “Sportelli itineranti per la promozione cooperativa”, voluto dalla Confcooperative assieme alle altre Centrali Cooperative pugliesi.

Il progetto si prefigge lo scopo di raggiungere le comunità al fine di presentare lo strumento cooperativo quale occasione di promozione umana ed imprenditoriale, nonché di emancipazione dal bisogno attraverso l’auto-impiego.

Presentando la manifestazione Carlo Martello, Presidente di Confcoperative Taranto, ha poi sottolineato che «in questo progetto è particolarmente importante il ruolo svolto dalle Amministrazioni comunali, perché sono i soggetti più indicati per veicolare questo messaggio sul territorio, potendo farsi al contempo portavoce delle istanze di comunità in continua evoluzione. In tal senso ringrazio l’Amministrazione comunale di Ginosa, in particolare il Sindaco Vito Parisi, con cui si è subito instaurato un costruttivo rapporto di collaborazione».

Il Progetto “Sportelli itineranti per la promozione cooperativa”, patrocinato dalla Regione Puglia, prevede l’allestimento di sportelli informativi e di assistenza per fornire informazioni sulle leggi agevolative che promuovono e incentivano la nascita di nuove imprese, nonché consulenza per lo start up di impresa e per realizzare nuovi programmi di sviluppo.

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati