Le ragazze sono rimaste affascinate, sin da subito, dalla bellezza del nostro territorio e stanno vivendo delle giornate intense, all’insegna della cultura e dell’integrazione.

Dopo gli arrivi del primo giorno, sono state accompagnate al Messapia Hotel & Resort che le ha accolte con una cena di benvenuto.

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, le ragazze hanno esibito le loro bandiere, dicendo all’unisono “peace and love”, il messaggio di speranza che vorrebbe abbattere ogni tipo di frontiera di pregiudizio.

La crociera di sabato mattina ha portato le Ambasciatrici del Progresso alle grotte del Capo di Leuca, tra Adriatico e Ionio e l’aperitivo al tramonto al 24RE del Mercato Leuca, hanno definitivamente sciolto il ghiaccio tra le ragazze. La giornata si è conclusa con la cena spettacolo a bordo della piscina del resort.

Il ricavato della vendita all’asta dei souvenir portati dalle Ambasciatrici del Progresso è stato devoluto in beneficenza al progetto Women’s Cancer Center, sostenuto dalla Fondazione IEO CCM.

La mattina seguente, la Dottoressa Daniela Iacobone, ginecologa dello IEO di Milano, ha tenuto il seminario sulla prevenzione dei tumori femminili.

Le numerose domande delle ragazze hanno sottolineato il grande successo di questa importante iniziativa dell’associazione culturale In Progress.

Alla visita al faro e alla Basilica del Capo di Leuca è seguito il viaggio alla volta del Grand Hotel dei Cavalieri di Campomarino di Maruggio.

Un meritato sonno ristoratore, nei confortevoli letti dell’hotel del Gruppo Cavallo, ha ripristinato le energie necessarie alle concorrenti per affrontare il lunedì dedicato alla presentazione dei loro progetti.

La giuria, presieduta da Giuseppe Borrillo e Giusy Nobile, gli organizzatori dell’evento, era composta anche dalla giornalista Gabriella Casabona, dal dj Sergio Sansolino e da Bruno Dalto, patron di Miss Motors insieme alla sua Miss Motors Cinema 2018 Rosa Fariello.

L’intensa giornata è poi proseguita con gli shooting di Antonio Zanata, la cena in onore dei National Director, referenti esteri di Miss Progress International, e le prime prove con la coreografa Amadia Sansonetti.

Il format, nel corso degli anni, ha ottenuto riconoscimento delle più importanti istituzioni nazionali (tra esse, il Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro del Turismo) che ne hanno sottolineato la grande valenza sociale e le importanti finalità umanitarie.

I contenuti e le finalità di questa manifestazione unica al mondo godono del patrocinio morale del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, e del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano.

