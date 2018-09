Il Taranto F.C. 1927 rende noto che in occasione dell’incontro di calcio Fasano-Taranto – in programma mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 19:00 presso lo stadio “Vito Curlo” di Fasano –, gara valevole per i Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia Serie D 2018/19, i tagliandi riservati alla tifoseria del Taranto potranno essere acquistati tramite il circuito “Ticketland1000.com”, a partire da oggi – lunedì 24 settembre 2018 – sino al giorno della partita. Saranno riservati alla tifoseria tarantina 250 tagliandi, esclusivamente per il settore ospiti, al costo di euro € 8,00 + € 2,00 di prevendita, recandosi esclusivamente presso il punto vendita autorizzato Pausa Caffè sito a Taranto in Viale Trentino, 5B-7

© 2018, Innocenzo Cristian Ricci. Tutti i diritti riservati