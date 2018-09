Ieri mattina, nel corso di un mirato servizio teso alla prevenzione ed al contrasto all’illecita attività dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione CC di Ruvo di Puglia, coadiuvati da un’unità cinofila antidroga del Nucleo CC di Modugno (BA), hanno arrestato D.S.G. 43enne e C.C. 49enne, conviventi, già noti alle Forze dell’Ordine, sorpresi nella gestione di un vero e proprio supermarket della droga.

Era da tempo che nella via dove risiedono i due pusher i Carabinieri avevano appreso e constatato uno strano via vai di persone. Colto il momento più opportuno, i militari operanti sono usciti allo scoperto e si sono presentati nell’abitazione dei predetti per eseguire una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro: 5 grammi di marijuana; 50 grammi di hashish suddivisi in 33 dosi; 8 grammi di cocaina suddivisi in 31 dosi; la somma contante di 2.350 euro, ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio, nonché materiale vario per il confezionamento. Nel corso delle operazioni, la donna, resasi conto in un secondo momento che era in atto la perquisizione, si portava all’interno di un ripostiglio ove da un piccolo finestrino tentava di disfarsi di parte della suddetta sostanza stupefacente, prontamente recuperata da altri militari che erano all’esterno dell’abitazione. Per i due sono così scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della competente A.G., sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Trani in attesa di giudizio.

