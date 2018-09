Si susseguono ancora dichiarazioni allarmistiche da parte di soggetti che forse, dimentichi della deontologia professionale, rischiano di assumere posizioni politiche, più che di vera tutela degli interessi dei cittadini.

Sulla questione del radon nelle scuole questa Amministrazione, in maniera molto trasparente, ha già coinvolto le Istituzioni ed i tecnici preposti, oltre ad aver avviato degli interventi che entro i termini della normativa vigente dovrebbero risolvere il problema. Entro la giornata odierna, di concerto con la struttura del Commissario Straordinario alle bonifiche, verrà rimesso ad Asl e Arpa il piano specifico, fatte salve le integrazioni che detti Enti vorranno richiedere.

Mercoledì è anche previsto un incontro con il Provveditore agli Studi per valutare come ottimizzare i responsi alle segnalazioni dei Dirigenti scolastici e, in estrema ratio, disporre un trasferimento temporaneo degli studenti.

La pressione pressoché quotidiana di uno sparuto gruppo di persone che vorrebbe denunciare a vario titolo gli Amministratori non influenza naturalmente la nostra volontà di garantire la massima sicurezza ai nostri giovani e alle loro famiglie, nel rispetto della legge in materia.

Ciò non di meno, di fronte alla disinformazione, alla strumentalizzazione ed alle ipotesi di procurato allarme, ora ci aspettiamo dagli Enti preposti e persino dall’Ordine dei Medici prese di posizione pubbliche, univoche e definitive. Per altro, in coerenza con il verbale redatto in occasione della riunione tenutasi a Palazzo di Città prima dell’inizio dell’anno scolastico.

L’Amministrazione comunale è a disposizione su basi di verità e scienza per una rapida soluzione della questione, non abbiamo alcun motivo per procedere in una direzione piuttosto che in un’altra, purché gli autorevoli interlocutori istituzionali ci forniscano elementi oggettivi e ci sia la massima condivisione e la precisa rappresentazione alla comunità della problematica.

