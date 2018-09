Hanno tentato un furto in un locale adibito a deposito di capi di abbigliamento, di importanti griffe nazionali ed internazionali, nel centro di Bitonto, ma sono stati arrestati prima che riuscissero a darsi alla fuga.

È accaduto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, quando un militare, libero dal servizio, effettivo all’ 11° Reggimento CC “Puglia”, ha notato la presenza sospetta di un furgone che sostava in via Tenente Modugno. Il militare procedeva quindi ad allertare il 112 ed al sopraggiungere di una pattuglia della locale Stazione CC, interveniva per un controllo del mezzo alla cui guida vi era una persona che veniva subito bloccata, poiché nel furgone erano caricati numerosi capi di abbigliamento di ingente valore commerciale. Gli operanti, supportati anche da altri militari giunti in ausilio sul posto, decidevano così di fare subito irruzione presso un adiacente garage dal quale proveniva la refurtiva. Nella circostanza, alla vista dei militari, due uomini tentavano di darsi a precipitosa fuga, venendo però bloccati, uno nei pressi del locale e l’altro all’interno di un vicino condominio.

I tre, tutti di Bitonto, vecchie conoscenze delle Forze dell’Ordine, un 22enne, un 47enne e un 31enne sorvegliato speciale, venivano tratti in arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Bari, in attesa del giudizio di convalida.

I capi rubati, del valore di diverse decine di migliaia di euro, si accertava essere di proprietà di un commerciante di abbigliamento, titolare di una famosa boutique di Bitonto, al quale venivano restituiti.

