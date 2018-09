L’intervento di pulizia lungo il fiume Tara è solo il primo passo di un più organico approccio alla manutenzione del sistema idrico superficiale del territorio tarantino.

La Giunta Melucci, infatti, ha dato mandato alla Direzione Lavori Pubblici di partecipare all’avviso bandito dalla Regione Puglia, che consentirà di accedere a risorse per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su canali e corsi d’acqua. Le istanze dovranno pervenire entro il prossimo 30 settembre, secondo gli atti predisposti dagli uffici sulla scorta dello “Studio dei canali e dei corsi d’acqua ricadenti sul territorio comunale di Taranto”, documento approvato dalla Giunta nel 2014.

«Grazie a questa opportunità – ha spiegato l’assessore Massimiliano Motolese – contribuiremo alla messa in sicurezza del territorio, senza gravare direttamente sul bilancio comunale: pur avendo diretta competenza, infatti, l’amministrazione comunale non ha le forze sufficienti per eliminare tutti i fattori di rischio idrogeologico. Il monitoraggio delle misure di sostegno fornite dagli enti superiori, quindi, è la strada maestra che questa amministrazione ha imboccato con profitto, per garantire alla comunità tutti gli interventi necessari».

