Il Generale di Divisione Vito AUGELLI, Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, si è recato in visita presso la Tenenza di Putignano.

A riceverlo, presso la Caserma “M.A.V.M. App. Mario Alfieri”, il Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Bari, Generale di Brigata Nicola ALTIERO, accompagnato dal Comandante della Tenenza, Luogotenente Antonio MARINO.

L’Autorità, dopo aver rivolto il proprio saluto al personale schierato in forza al Reparto, ha presieduto un incontro nel corso del quale è stata analizzata la situazione socio economica del territorio, connotato dalla presenza dei distretti industriali dell’abbigliamento e dell’agro-alimentare, unitamente ai principali aspetti relativi alla gestione del personale e alla logistica.

Il Comandante Regionale ha quindi approfondito le principali tematiche operative riguardanti il Reparto, facendo il punto sulle più importanti attività investigative, con particolare riferimento ai settori di interesse istituzionale del Corpo.

Al termine, il Generale di Divisione AUGELLI ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno e la professionalità con cui, ogni giorno, i militari della Tenenza di Putignano si adoperano per la tutela della legalità.

