Il 02.09.2018 il Consigliere Comunale di Pulsano Angelo Di Lena considerate le numerose segnalazioni pervenute presso la sua segretaria da parte di cittadini per i cattivi odori provenienti sul territorio comunale a Pulsano nella zona di via Roma aveva nuovamente segnalato al Dipartimento mobilità, qualità urbana , opere pubbliche, ecologia e paesaggio , Nucleo Vigilanza Ambientale della Regione Puglia , Arpa Puglia ed Acquedotto la situazione. E la risposta questa volta non si è fatta attendere. La Regione, infatti, ha disposto ieri 11.09.2018 controlli con i suoi tecnici. Questo il commento del consigliere Di Lena: “Ho ritenuto doveroso segnalare la situazione agli enti preposti viste le tante segnalazioni pervenutemi, considerati i possibili rischi per la salute a cui sono esposti i nostri concittadini per l’aria insalubre. Ora attendiamo di conoscere l’esito della verifica tecnica. Avevo già chiesto nel mese di Giugno, in tempi brevi, una visita ispettiva in loco per verificare la situazione descritta e il rispetto delle norme di legge ; nello specifico ho preso atto che L’ Acquedotto Pugliese con nota protocollo num. 59512 del 07.06.2018 ha proceduto alle operazioni di pulizia e lavaggio delle reti di fognatura nera ed ai successivi trattamenti di derattizzazione e disinfestazione nell’abitato di Pulsano dall’ 08.06.2018 al 20.06.2018 , ma oggettivamente ciò non è bastato , ed è per questo motivo che ho nuovamente richiesto ad Acquedotto Pugliese, al Dipartimento mobilità, qualità urbana , opere pubbliche, ecologia e paesaggio , Nucleo Vigilanza Ambientale della Regione Puglia nonché al dipartimento Arpa Puglia di adottare tutti i controlli ed interventi che sono previsti dalla legge . Resto in attesa di conoscere gli esiti dell’ispezione dell 11.09.2018 nell’interesse pubblico e l’intervento degli altri enti pubblici da me interessati.”

