Nell’amichevole odierna disputata allo “Iacovone” contro il Massafra la squadra di mister Panarelli si impone con il risultato di 8-0. Rossoblù in vantaggio al 16’: colpo di tacco al volo di Squerzanti a liberare D’Agostino che va alla conclusione con un tiro ravvicinato respinto da Miccoli, sulla sfera si avventa Diakite che deposita in rete da pochi passi. Il raddoppio giunge due minuti dopo con lo stesso Diakite, servito da Squerzanti, che fulmina in uscita il portiere massafrese. Al 22′ l’attaccante ivoriano, imbeccato da un lancio in verticale di D’Agostino, sigla la sua tripletta personale con un pallonetto morbido a scavalcare l’estremo difensore avversario. La rete del poker arriva al 28’ su schema da corner calciato da Di Senso con l’incornata vincente di Bova. Al 37′ Squerzanti dalla sinistra serve Massimo che prende la mira e insacca all’angolino con un potente conclusione. Al minuto 39 è D’Agostino a lanciare Squerzanti sul filo del fuorigioco con l’attaccante esterno classe ’99 che dribbla Miccoli e firma il momentaneo 6-0, risultato con il quale finisce il primo tempo.

Nella ripresa il Taranto aumenta il bottino: al 10′ sponda di Favetta per l’accorrente Oggiano che entra in area, difende la sfera e con un preciso diagonale fulmina il subentrato Ricci. Il gol del definitivo 8-0 porta la firma di Marsili che realizza da distanza siderale scaravantando la sfera all’incrocio dei pali.

IL TABELLINO

Amichevole Pre-Campionato, Data e ora 09.09.2018, ore 10:00 – Stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto

TARANTO-MASSAFRA 8-0

Marcatori: 16′ pt, 18′ pt e 22′ pt Diakite, 28′ pt Bova, 37′ pt Massimo, 39′ pt Squerzanti, 10′ st Oggiano, 15′ st Marsili.

TARANTO PRIMO TEMPO (4-2-3-1): Cavalli (25′ pt Van Brussel); Infusino, Lanzolla, Bova, Ferrara; Massimo, Gori; Di Senso, D’Agostino, Squerzanti; Diakite. TARANTO SECONDO TEMPO (4-2-3-1): Pellegrino (27′ st Russo); Araldo, Miale, D’Alterio, Carullo; Marsili, Manzo; Oggiano, Bonavolontà, Guadagno; Favetta. All. Luigi Panarelli.

MASSAFRA (4-4-2): Miccoli; Coronese, Bruno, Formisano, Strusi; Legari, De Bartolomeo, D’Onofrio, Silvestri; Seku, Turi. Entrati nel corso della ripresa: Ricci, Morfeo, Picerno, Salvi, Vitale, De Marinis, Cellini, D’Ambrosio, Vinci, Alfieri, Laterza, Presicce. All. Giuseppe Minosa.

Arbitro: Sig. Tommaso Leserri di Taranto.

Note: corner 7-1; recupero 0’ pt, 0′ st.

