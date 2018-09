“Sono ragazzi meravigliosi. Dopo qualche minuto dall’accordo Ilva, quello con cui si autorizza anche un aumento della produzione industriale, i miei colleghi 5S pubblicano un comicissimo manifestino di propaganda per dire che il loro obiettivo (sic!) è la riconversione della fabbrica. Avvisate i parenti: prima manipolavano la realtà ora manipolano la realtà manipolata. Dal fuck al fake, un continuo avanti e indietro”.

Lo dichiara il Consigliere regionale Fabiano Amati, commentando la pubblicazione di un manifesto di propaganda a mezzo social del Movimento Cinque Stelle Puglia “ILVA TARANTO – ORA OBIETTIVO RICONVERSIONE”.

“Tra un salto all’altezza di un pudico silenzio o un balzo gagliardo verso una coerente opposizione alle decisioni del governo nazionale, i grillini pugliesi hanno scelto di lanciarsi il peso in faccia: approvano l’accordo che rimette in vita ILVA per i prossimi decenni e promettono da subito (“ora”) la riconversione.

Come possano pretendere di trovare persone ‘sane’ disposte a condividere questa posizione, è francamente un mistero”.

© 2018, Redazione. Tutti i diritti riservati