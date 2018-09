“Bene che in sede pubblica si affrontino temi legati al territorio – come di sicuro accadrà in occasione dell’inaugurazione dell’82^ Fiera del Levante. Bene anche che i rapporti siano finalmente improntati sul principio di leale collaborazione tra amministrazioni diverse, come si conviene tra rappresentanti istituzionali. Ma il governatore Michele Emiliano ha finora avuto potere e mezzi per far sentire la voce della Puglia in sede nazionale e con i precedenti governi su Ilva, Tap e Xylella, con i risultati che tutti noi conosciamo. La notizia di oggi, che vede Emiliano determinato a monopolizzare il dibattito inaugurale di sabato 8, però, rischierebbe di offuscare il tema cardine del lavoro e delle opportunità per le aziende e per le imprese del Sud che tanto investono in vista dell’annuale appuntamento fieristico.

Al governatore chiedo dunque di restare nei confini dell’etica del buon padre di famiglia, mettendo da parte i proclami elettorali che si accinge a riproporre per il prossimo appuntamento delle Regionali 2020”

